叶檀财经工作室因违法发布广告被罚

中国知名财经评论家叶檀旗下的微信公众号“叶檀财经”的账号主体“上海叶檀金融信息服务工作室”，因发布违法广告被罚16万元（人民币，下同，约3.4万新元）。

上海市市场监督管理局前天（15日）在微信公众号发布民生领域案件查办“铁拳”行动第六批典型案例，其中包括“上海叶檀金融信息服务工作室发布违法广告案”。

通报称，静安区市场监管局今年5月14日对上海叶檀金融信息服务工作室开展调查，发现当事人分别于去年11月1日至今年4月8日期间在“叶檀财经”微信公众号发布标题为《急！大涨8倍重大市场红利机不可失！》等四篇文章。

通报指，文章旨在宣传叶檀财经城市合伙人项目，目的是招募叶檀财经在当地城市的代理分销商，代理分销叶檀的付费理财教育课程，获得叶檀财经给予的高额佣金回报。

当事人广告主要内容有，“蚌埠合伙人在2020年下半年，不到6个月的时间创造了五十多万的总业绩，营收达到17万”“但可以告诉你我们某个合伙人的营收，他分发一个晚上的产品，六位数营收。坐在家中，动动手指，仅此而已”。

通报还说，广告内容没有对可能存在的风险进行提示，并存在暗示保证收益的内容。上述四篇广告均由“叶檀财经”微信公众号编辑团队自行撰稿发布，无广告费用产生。

通报指上述行为违反了广告法相关规定，静安区市场监管局今年6月9日依法对上海叶檀金融信息服务工作室作出行政处罚，责令其停止发布广告、责令广告主在相应范围内消除影响、罚款160000元整。

据21经济网报道，天眼查资料显示，上海叶檀金融信息服务工作室成立于2014年12月，注册资本一万元，经营范围包括投资咨询、财务咨询（不得从事代理记帐）、商务信息咨询、企业营销策划等。上海叶檀金融信息服务工作室由叶军百分比控股，其名下同时还有上海檀香文化咨询有限公司等14家公司。

公开信息显示，叶檀为复旦大学历史系博士、知名财经评论家、财经专栏作家，专攻政治史与经济史，曾著《大破局》《股市真面目》、《拿什么拯救中国经济》《中国房地产战争》《中国经济站在了十字路口？》

2016年以来，叶檀陆续在“叶檀财经”微信公众号上以《我眼中最无前途的十个中国城市》、《十座言过其实的旅游城市》为题，先后“点名”多座城市，其中不少论断引发争议，此后，多座城市曾刊文反驳。