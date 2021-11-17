王岐山：中国发展离不开世界 世界也离不开中国

中国国家副主席王岐山今天（17日）在于新加坡举行的彭博创新经济论坛上发表视频讲话时说，中国离不开世界，世界也离不开中国，中国深化改革、扩大开放的决心不会变。

据彭博社报道，王岐山在视频发言中说，中国和世界须共同努力促进全球经济增长，他还说，中国在更多国家以国家安全担忧为理由提高壁垒之际，将继续推进对外资开放。

王岐山说，展望未来，中国将继续张开双臂，为世界提供更多市场机遇、投资机遇、增长机遇，并为建设世界经济和构建人类命运共同体做出贡献。

中国国家主席习近平昨天与美国总统拜登举行历史性的视频会晤，会晤内容几乎涵盖中美所有热点课题，但仅重申一贯立场，并未在分歧点上取得突破。

王岐山今天就中美关系表示，中美关系影响着世界的未来，双方应根据两国元首达成的重要共识行动，继续关注合作，管控分歧。

中国与全球化研究中心创始人王辉耀接受彭博电视采访时说，尽管中美之间存在明显的竞争，但中方希望两国之间会有健康的竞争。

他补充说，习近平与拜登之间的友好会晤发出了“两个最大经济体必须合作的强烈信号”。

据报道，王岐山的讲话还包括要在全球范围内公平合理配发疫苗、各国应保持供应链稳定和顺畅、各国领导人需分享发展成果，追求推动经济全面向低碳转型等要点。