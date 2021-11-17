中国商务部：中非贸易总体平衡 未刻意追求顺差

中国商务部副部长钱克明今天就中非贸易不平衡问题说，从长期的视角看，中非贸易总体上是平衡的。 他强调，中国一直是想把促进中非贸易平衡发展作为目标，从来没有刻意追求对非洲贸易顺差。

根据澎湃新闻报道，在国新办举行的中非合作论坛第八届部长级会议经贸工作发布会上，有媒体提到，很多非洲国家表示对中非贸易不平衡的问题感到担忧，中方对此有何考虑？会采取哪些解决措施？

钱克明说，2000年至今，中国累计自非洲进口1.2万亿美元（约0.26万亿新元），对非出口1.27万亿美元，大数都是1.2万亿美元。这几年也是这样，大体中非贸易每年2000亿美元，中方进口1000亿美元，出口1000亿美元左右，长期看是平衡的，总体看也是平衡的。

“当然也有一些年份，我们出口多一点，有些年份我们进口多一点。有时顺差，有时逆差。对于有些国家，我们可能长期保持着逆差，对有些国家我们可能长期保持着顺差，所以国家之间可能在有些年份不平衡，但是总体上，长期上应该是平衡的。”钱克明称。

钱克明表示，在非洲，有54个国家，各国的资源禀赋、经济发展程度、产业结构和对外贸易政策都不尽相同，这就决定了在某个阶段，有的国家对华贸易会出现顺差，有的国家会出现逆差。比如，有些资源富集的国家，中方长期保持的是逆差。但是非洲有些地方工业化发展水平不高，所以有些非资源国家，要从中国进口的日用品、工业品特别多，相对可能就是逆差。另外，非洲主要出口的一个是大宗矿产、能源，还有一些资源性产品，包括农产品，大宗商品这几年价格波动也比较大，价格低的时候，这些国家也容易出现逆差。

钱克明说，需要强调的是，中国一直是想把促进中非贸易平衡发展作为目标，从来没有刻意追求对非洲贸易顺差。事实上，这几年中方一直在努力增加从非洲的进口，并采取了相应措施：一是拓宽非洲产品进入中国市场的渠道；二是提高非洲国家开展对华贸易便利化水平；三是提供非洲对华出口融资支持；四是助力非洲提升整体的出口能力。

钱克明表示，上述举措取得了良好的成效。比如近年来，中国自非洲农产品进口增加非常快，五年平均增速达到11.4%。中国目前已经成为非洲农产品出口的第二大目的国。下一步，中方将继续推动非洲国家和中国企业用好用足各项措施，进一步扩大自非进口规模，推动中非贸易高质量发展。