中国网信办：禁止转载被冻结稿源资格单位的新闻

中国国家互联网信息办公室要求，在稿源单位资格被冻结期间，各类网站和平台不得转载该单位发布的新闻信息。

据红星新闻报道，国新办昨天（16日）举行新闻发布会，针对《互联网新闻信息稿源单位名单》相关问题，网信办新闻发言人、网络传播局局长谢登科说，稿源单位资格被冻结期间，各类网站和平台，即互联网新闻信息服务的提供者，转载这个单位发布的新闻信息，将视同为违规转载。

谢登科说，网上新闻信息服务的提供者，转载新闻信息时必须依据最新版的名单，一共是1358家，对超过这个范围转载的，将依法依规予以处罚。

谢登科说，对已加入稿源单位名单的单位，如果出现了违反法律法规、信息安全责任事故等问题，网信部门将按照程序依法冻结其稿源单位资格，对情节严重或整改不到位的单位，将从稿源单位名单中移除。稿源单位资格冻结期满，由网信部门按程序评估，视情采取解除冻结、延长冻结期或从稿源单位名单中移除等措施。

网信办10月20日公布了最新版《互联网新闻信息稿源单位名单》，名单涵盖中央新闻网站、中央新闻单位、行业媒体、地方新闻网站、地方新闻单位和政务发布平台等共1358家稿源单位。同时，也将这些机构的微信公众号、微博等官方帐号及应用程式纳入。

