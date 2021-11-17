李铁赛后狂怼外界批评被媒体人反批

在今天结束的世预赛亚洲区12强赛第6轮的一场焦点战中，中国男足1比1战平澳大利亚男足，仍保留理论出线的可能。男足主帅李铁在赛后新闻发布会上开启狂怼模式，用长达30分钟的时间回击了外界各种质疑。不过李铁的回应并未得到认可，反而遭到中国媒体人集体批评。

综合澎湃新闻、钱江晚报和网易新闻报道，李铁在发布会上再次强调了球队的困难：“这场比赛也让我们清楚地看到了和澳大利亚的差距，球队拿到1分非常幸运。球队很团结，希望球队能够越来越好。”

“你们没有经历这些，不知道这样的生活，对于球员和工作团队是多么残酷，我为他们感到骄傲”，李铁说，“我们的球员太不容易了，这么长时间封闭、密集比赛，他们一直在咬牙，我为他们感到自豪。毫无疑问我们水平不高，但我们在努力提高自己，来到12强赛目的就是让自己越来越好。”

对于有声音认为有没有主场差不多，李铁直接回击，“这种人完全没脑子，完全不了解足球，如果在苏州踢，我们完全有可能带着6分回到家里，这就是区别。”

李铁还说：“我对国足很了解，比任何人都了解！我在足球场上花费的时间是最多的！”

李铁“火力全开”的赛后发言并没有得到认可，不少中国媒体人都对他发布会的内容，提出了质疑和批评。

资深媒体人徐江言讽刺说：“不知道的还以为中国队今天赢了呢！”

另一媒体人陈永也说：“你辛苦有必要自己说吗？辛苦没有回报吗？800万不是吗？谁不辛苦呢？媒体球迷就不辛苦了吗？”

媒体人赵震则说，国家队对主教练赛后发言没有管控吗？好容易打了一场好球，就别败人品了，并说疫情期间谁都不容易，中国队再辛苦也比不上那些在抗疫前线的工作者。

赵震还反问“哪个出色的教练不是把时间花在足球上啊？这个是基本要求好吧？你花时间多就是最了解中国队的？”