美国据报要求中国释放石油储备

港媒引述知情人士报道说，美国向中国提出释放石油储备的要求，以帮助稳定不断飙升的国际石油价格。这也是两国正在进行的经济合作讨论的一部分。

《南华早报》今天引述不具名知情人士报道，在昨天举行的“习拜会”中，美国提出希望中国加入其释放石油储备的行列。

知情人士表示，“对中美两国来说，能源供应都是紧迫的问题之一”，目前中美两国能源部门正就细节进行谈判，他补充道，中国对美国的要求持开放态度，但考虑到国内消费需求，中国尚未承诺采取任何具体措施。

知情人士还透露，无论中国的决定如何，美国政府很可能最早在下周宣布，从明年初开始逐步向市场释放战略石油储备。

美国拥有世界上最大的战略石油储备，为7.27亿桶，而中国拥有约2亿桶，中国也是世界上最大的石油进口国。报道分析称，如果两国共同采取行动，这将对全球石油价格带来巨大的影响。

此前，由于冠病疫情导致的供应链中断和美联储所采取的货币刺激措施，美国通货膨胀率已连续6个月跃升至5%以上，在10月更达到6.2%。在这样的情况下，拜登政府考虑释放其战略石油储备所面临的压力越来越大。

报道引述中国社科院高级能源研究员王永忠分析说，美国因其高通胀率确实需要这么做，但从技术角度来看，目前每桶石油价格是80美元（约108新元）左右，中国不需要立即释放战略石油储备。不过他也指出，中美作为石油消费大国，在遏制石油价格方面有着共同利益。

另据路透社报道，美国能源信息署（EIA）代理署长在参议院听证会上则表示，美国释放战略石油储备可能只会对石油市场产生短暂影响。