柏杨《丑陋的中国人》2024年起将停止发行

台湾已故著名作家柏杨所著《丑陋的中国人》一书自出版以来，在海峡两岸引起轰动，柏杨遗孀张香华已拒绝将《丑陋的中国人》摘文选入台湾国中一年级国文教材，并正式向两岸出版商声明，“依柏杨生前交代，如今将永远停止发行《丑陋的中国人》”。

据台湾《中国时报》本月11日的报道，张香华说，柏杨的作品在台湾向来授权远流出版社发行，近日远流收到龙胜文化合约，希望授权将《丑陋的中国人》摘文选入国一教材，张香华说，“当初柏杨于1984年发表演讲时，主要针对的演讲对象是成年人，对于一个还没建立起民族自信的国一学生而言，并不适合。”

报道称，曾长年任教于建中、北一女等校，作育英才无数的张香华直言，不同意授权现在的教科书摘录《丑陋的中国人》的一大原因，在于对现在台湾教育和新课纲“去中国化”甚至“反中"的无法苟同，她认为，“在对中国文化知之甚少的情况下，即便读了柏杨的文章，又怎能领会柏杨的精神？”

张香华批评如今台湾的国文、历史教材删减文言文，以”东亚史“观点取代”中国史“，根本是执政者“去中国化”的教学策略，没有中华文化的价值观与认同前题，她认为，收录《丑陋的中国人》其心可议，担心“利用其书名来辱华”，因此虽自2016年以来持续收到教科书的授权邀请，她一律拒绝。

张香华表示，《丑陋的中国人》如今应“功成身退”，与台湾的远流出版社、中国大陆的人民文学出版社于2024年合约到期后，不再发行此书，“甚至希望两岸出版社自即日起便不再出版此书”，作为柏杨精神的继承者，她说：“柏杨生前一再交代，当大陆文明已经进步了，就要废除这本书的发行”。

张香华归纳柏杨过去的著作为“十年小说、十年杂文、十年历史、十年通鉴”，而今物换星移，张香华认为，当大陆已做到扶贫，有饭吃、有厕所上，而台湾却一路地“去中国化”之际，未来对柏杨作品的关注，不妨放在他的历史、通鉴上。

据公开资料，柏杨是台湾著名作家、思想家。出生于河南辉县。1949年去台湾。他一生著述丰厚，《柏杨版资治通鉴》在台湾被誉为最有价值和最畅销的一部书，《中国人史纲》被列为对社会影响力最大的十部书之一，其中《丑陋的中国人》在当代华人世界中流传最为广泛。