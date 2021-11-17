踩丹霞地貌被批网红博主成“榆林文旅推广大使”

去年7月因在榆林市靖边县违规踩踏丹霞地貌引来舆论批评的中国网红博主“冒险雷探长”昨天发文称，他被陕西省榆林市文旅局授予“文化和旅游推广大使”称号。

“冒险雷探长”在个人微博上发文说，榆林是守望丝路的宝地，他18个月7次走进榆林采风，详细报道了靖边统万城、波浪谷丹霞地貌、高家堡、榆林古城、千年石峁遗址、植树治沙英雄等等内容，力争还原一个最真实最全面的丝路城市。

他还说，“期间有过艰辛、有过误解、有过委屈想要放弃，但庆幸自己始终没有改变自己的本心，我想这份荣誉既是对栏目的肯定，也是对我继续坚守初心的鼓励。不久我还会再次到榆林拍摄，因为这里有充满魅力的中国故事。”

“冒险雷探长”还配发了照片，显示榆林市文旅局局长常少海与其进行座谈并颁授荣誉证书。

“冒险雷探长”曾在去年探访榆林市靖边县波浪谷景区时，因违规进入并踩踏丹霞地貌而引发舆论批评。

“冒险雷探长”去年7月在B站上发布了一段名为《带乌克兰女孩探秘陕北奇观，聊起烧纸钱民俗，女孩做了个大胆决定》的视频短片，结果引发网友愤慨。

这段视频显示，自称“雷探长”的男子在靖边丹霞自然风景区游览时向粉丝展示了景区一块标有“上有落石，禁止入内”的黄色警示牌，告诉网友警示牌后方都是空的，然后明知故犯地低头从警示牌下方钻了进去。成功钻进后方后，男子还兴奋地向镜头介绍“首先穿过这个禁止入内的牌子”，接着，男子还拍摄了友人在丹霞地貌上攀爬的画面，并向镜头兴奋介绍道“上不去了”。

随后，在当地村民的带领下，男子和友人钻过被破坏的围栏，进入了不让游客随意进入的景区，在丹霞地貌上恣意徒步。视频中，村民熟练地将两块活动的围栏抬起，将男子等人放行到栏杆外。违规行走在丹霞地貌上，男子对着镜头有感而发道“这波浪谷丹霞地貌，真的是值得看一看，这都是红色的砂石”。

“共青团中央”官方微信公众号当时发文批评该博主“毫无廉耻”“厚颜无耻”。随后“冒险雷探长”发文微博解释自己的行为，并表示道歉。

靖边县公安局龙洲警务室主任李锦权随后在接受采访时表示，经过仔细调查，“雷探长”、视频中的乌克兰女子、摄影师三人在靖边丹霞景区地貌上行走未造成大的破坏，三人也认识到错误，决定对当天带领“雷探长”等人进入景区的村民处以行政拘留，“雷探长”、视频中的乌克兰女子、摄影师分别被处以批评教育，并在网络媒体上公开道歉。

对于“雷探长”此次授予“文化和旅游推广大使”称号，许多网民表示不解，认为并不合适，还有网民质问“就没有其他人可以选择了吗”？