江苏盐城海域5级地震 上海震感明显

中国江苏省盐城市大丰区海域今天（17日）下午发生5.0级地震，据报南京、上海等地都有震感，很多市民跑出大楼避险。

据中国地震台网正式测定，江苏盐城市大丰区海域13时54分发生5.0级地震，震源深度17千米，震中位于北纬33.50度，东经121.19度，距海岸线最近约45公里。

综合央视新闻、澎湃新闻、中新网及“上海发布”微信公号消息，江苏盐城有明显震感，消防、公安等部门正在核查地震可能造成的险情。

据初步调查统计，此次地震江苏全省大部分地区有感，其中盐城、南通等地震感较强；上海、山东、浙江等邻近省市的沿海部分城市有感。据报震中距上海人民广场254公里，上海市区有正在大楼办公的市民跑出大楼避险。

地震发生后，这一话题也迅速登上微博热搜。

盐城市大丰区大丰港附近有市民说，震感比较强烈，感觉晃动持续了十秒，当时她正在午休， “（我）没有经历过这种事情，以为是隔壁装修，所以没有意识到要撤离。”

盐城市盐都区一位市民说，地震发生时，她正在大楼的20层，感受到强烈震感，周围的人都跑下楼躲避。

江苏南通海安市一名幼儿园老师称，地震发生时，她和其他老师正在会议室，孩子们在教室午休，她感知到地震后，“百米冲刺”般跑到教室，叫醒正在睡觉的孩子们，引导他们跑到空旷的操场上，“有两个学生没醒，把他们抱出来的。”

据中国地震台网速报目录，震中周边200公里内近五年来发生3级以上地震共13次，最大地震是本次地震。