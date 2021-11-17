上海拟对剧本杀内容备案管理

上海市文旅局今天向社会公布《上海市密室剧本杀内容备案管理规定》（征求意见稿），上海将成为全国首个将剧本杀纳入备案管理的城市。

据“上海发布”微信公众号消息，意见稿明确了剧本及故事情节中不得出现的十大类情形及从业单位演职人员不得实施的四大类行为。

根据规定，故事剧本、设定的故事情节不得含有以下情形：违反宪法确定的基本原则的；危害国家统一、主权或者领土完整的；危害国家安全，或者损害国家荣誉、利益的；煽动民族仇恨、民族歧视，伤害民族感情或者侵害民族风俗、习惯，破坏民族团结的；违反国家宗教政策，宣扬邪教、迷信的；宣扬淫秽、色情、赌博、暴力以及与毒品有关的违法犯罪活动，或者教唆犯罪的；扰乱社会秩序，破坏社会稳定的；违背社会公德或者民族优秀文化传统的；侮辱、诽谤他人，侵害他人合法权益的；法律、法规和国家规定禁止的其他内容的。

从业人员工作中不得有以下行为：表演、游戏方式恐怖、残忍、暴力、低俗，摧残工作人员或消费者身心健康；利用人体缺陷或者以展示人体变异等方式招徕消费者；以虐待动物等方式进行表演；法律、法规和国家规定禁止的其他行为。

征求意见稿提到，经营单位应对剧本开展自审，建立健全内容自审制度，配备满足自审需要的审核人员，建立适应内容管理需要的技术监管措施。

征求意见稿称，文化旅游行政部门和文旅市场综合执法机构应加强对经营单位使用的故事剧本、道具、场景的日常监督检查，在检查中发现内容涉嫌违法违规的，责令经营者将有关剧本立即下架，改正并备案后再予上架；发现有其他违法违规情形的，及时移送相关行政管理部门处理。

剧本杀是一种玩家扮演剧本中的角色，来解决剧本中的谜题，从而达成游戏目的的角色扮演游戏。中国剧本杀市场近年井喷，截至去年，规模已达到3万家，成为年轻人之间重要的社交方式。