波音737 MAX在中国复飞出现转机

停飞32个月后，波音737 MAX客机在中国复飞出现转机，中国民航局发布一项关于波音737MAX适航指令征求意见的通知，有专家分析称，这意味着737 MAX已获得复飞的“准考证”，但离“考试”和“通过”仍有距离。

据中新网报道，中国民航局发布《关于波音737 MAX的适航指令征求意见通知》（以下简称《通知》），该通知未注明具体发布日期。

《通知》称，为解决波音737 MAX存在的不安全状态，波音启动相关设计更改工作。中国民航局在对波音提交的飞机控制系统软体设计更改、显示系统设计更改、飞机飞行手册修订等相关改正措施开展全面评估后，确认相关改正措施能消除不安全状态。征求意见截止时间为2021年11月26日。

2018年10月29日，一架印尼狮航的波音737-8型客机起飞13分钟后坠海，导致机上189人罹难；2019年3月10日，衣索比亚航空一架737-8型客机也传出空难，造成157人罹难。

接连发生两起坠毁事故后，中国民航局在2019年3月11日率先宣布中国国内运输航空公司暂停波音737-8飞机的商业航行。

针对波音737 MAX复航，中国民航局曾多次强调“三原则”，即飞机设计修改必须获得适航标准；驾驶员必须重新得到充分有效的训练；两起事故的调查结论必须是明确的，而且改进措施必须是有效的。

广州民航职业技术学院副教授綦琦认为，《通知》的发布说明737 MAX已基本满足上述三原则，可以进入到适航审定的技术性程序中。

他说，737 MAX已经拿到“准考证”，可以在征求意见截止日期后参加“考试”寻求正式获批复飞，但即使“考试”通过，中国国内航司对飞机的改装、飞行员的训练等也都还需要时间。

目前中国13家航空公司共停飞97架737 MAX，另外还有大量737 MAX等待交机。波音公司今年10月曾表示，在370多架待交付的737 MAX飞机中，约三分之一属于中国客户。

据路透社此前报道，美国联邦航空管理局(FAA)去年11月解除了波音737 MAX的禁飞令，随后巴西、欧盟等也相继批准复飞。过去一段时间，波音公司一直在寻求获得在中国大陆的复飞批准。

今年8月，曾传出一架波音737 MAX7飞抵上海浦东进行测试。波音公司称，此次试飞取得了成功。