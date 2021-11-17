多家公益组织吁建立全国性家养宠物隔离制度

江西省上饶市信州区一防疫封控区内的宠物狗被防疫人员“无害化处理”一事持续发酵。中国多家公益组织呼吁建立全国性家养宠物隔离制度。其中，中国大陆第一家动物保护基金会北京爱它动物保护公益基金会（简称“它基金”）今天还发文，强烈反对任何形式的不负责任的扑杀或所谓的“无害化处理”，反对任何形式不人道对待动物的方式。

根据澎湃新闻报道，自中国小动物保护协会前天公开表示，不应打着防疫旗号去伤害宠物后，中国生物多样性保护与绿色发展基金会公众账号昨天发文表示，疫情期间始终没有得到重视和解决的就是宠物隔离问题，应制定全国性的宠物隔离制度，让宠物隔离有据可依，有规可循，保障疫情期间宠物的基本生存权。

作为中国大陆第一家动物保护基金会、北京市AAAA级公益组织以及首批被北京市民政局认定为“慈善组织”的基金会之一的它基金今天还呼吁尽快建立相关制度，并在征询兽医、法律专家意见的基础上针对不同情况给出了具体建议。

它基金在文中说，中国国务院在《新型冠状病毒肺炎防控方案（第八版）》中再三要求各级政府应做好各类人群的心理健康服务，要照顾、安抚人民心理，加强疫情防控工作的精细化管理和人文关怀，这既是各地新时期疫情防控工作的新任务，也从一个侧面反映着一个城市管理的综合水平。

鉴于此前各地因缺乏统一的针对家养宠物的隔离制度，执行防控工作的过程中出现的诸多问题，它基金建议出台全国性家养宠物隔离制度，并适时更新《新型冠状病毒肺炎防控方案》。在征询兽医、法律专家意见后，它基金给出三项具体建议。

第一，对于宠物主人为确诊新冠病例、疑似病例或无症状感染者的，宠物应该隔离观察。当地应制定无人照料宠物转运流程和隔离管理方案。在征得宠物主人同意后，由当地动物防疫部门配合做好宠物转运工作，可以委托隔离区内的第三方专业机构（如动物诊疗机构或者动物寄养机构）进行隔离看护，定期检测。没有上述机构的，可以在隔离区设立隔离饲养场所，安排专人定时喂养。经过一段时间的隔离后，再去检测动物体表是否携带新冠病毒，如果没有就需要恢复其正常生活状态。

第二，针对宠物主人需集中隔离医学观察的，强烈建议宠物应随同宠物主人一起隔离，或在保证各项防疫措施落实到位的情况下，留一人居家隔离照料宠物。在规定的隔离期结束，检测宠物主人和宠物均为阴性的，应该恢复正常的生活状态。

第三，针对宠物体表采样核酸检测阳性的，建议交由专业宠物医疗机构进行隔离观察，等待自然转阴。目前，国内没有任何相关案例可以证明宠物携带新冠病毒会传染给人类。专家认为，跨物种传染的可能性极小，宠物体表采样核酸检测阳性，很大可能是体表沾染了污染区内的病毒。

此外，它基金认为，宠物即使携带病毒也不会造成其发病，所以宠物即使体表采样检测阳性也无需治疗。因此强烈反对任何形式的不负责任的扑杀或所谓的“无害化处理”，反对任何形式不人道对待动物的方式。

