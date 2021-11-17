港大病毒专家：收快递染冠病几率比被车撞还低

中国大陆多地近日爆发快递包裹包装表面被检测出新冠病毒，香港大学病毒学专家金冬雁说，一个普通人因为收了一个快递而受到病毒感染的概率，比在大街上被车撞死的机率要低很多。

根据《星岛日报》报道，金冬雁指出，普通快递在运输过程中经过很多程序，这些程序会令新冠病毒活性递减。他强调，收快递的风险比冷冻链更低，新冠病毒通过人的飞沫传播，在掉落到物品表面后，活性会持续衰减，冷链中能检出活病毒，或因其减慢了病毒的死亡。

他认为，此前大连、青岛等地多次出现冷冻链工作人员病例，比较可能的情况是工作人员接触物品时被感染，之后再将病毒传播给身边的同事、亲友，是典型的人传人。

金冬雁怀疑冠病“物传人”只是推测性的结论，认为物件检出冠病阳性，也有可能是人污染了物件。

另外，有研究团队检测了室温条件下，新冠病毒在不同物体表面的存活情况。结果显示，病毒在医用外科口罩外层的存活时间最长，达七天以上，硬纸板和铜表面存活时间仅为四小时。

北京大学第一医院呼吸和危重症医学科主任王广发昨天接受《财经》采访时也说，即使物品表面仍有新冠病毒存活，也要病毒浓度足够高，加上市民接触后没有及时做手部清洁，才有可能被感染。即市民摸了货品后擦鼻，或是不洗手，新冠病毒接触到黏膜，把所有环节突破以后，才可能引起感染。