中国吁美信守承诺 落实媒体问题共识

中国官媒和美国国务院昨晚证实，中美将放宽来自对方国家记者的签证限制，中国外交部今天（17日）呼吁美国信守承诺，尽快将有关措施政策落实到位。

据《中国日报》此前报道，中美双方在昨天习拜会之前，就媒体问题达成三项共识，包括中美相互保障现任常驻记者在遵守防疫规定前提下可正常往返对方国家，双方同意为对方国家记者颁发一年多次入境签证，以及双方依法依规为符合申请要求的新任常驻记者对等审批签证。

中国外交部发言人赵立坚今天在例行记者会上对此回应说，中国一直尽最大努力为包括美国在内的外国记者在华依法依规报道提供协助、便利和服务，并明确反对美方对中国驻美媒体的歧视性做法。

赵立坚重申上述三项共识，并强调这一成果来之不易，符合双方媒体利益，值得珍惜；希望美国同中国共同努力，为两国媒体在对方国家工作生活持续创造有利条件。

中美媒体战在美国前总统特朗普时代随着中美关系不断恶化而被点燃，美国去年3月宣布把五家中国媒体驻美人员从160人缩减至100人，并将中国记者的工作签证有效期缩短至90天，随后又把十多家在美国运作的中国媒体机构列为外国使团；中国随后驱逐部分美国媒体机构的驻华美国记者，并暂停在华美国媒体的外国记者签证发放。