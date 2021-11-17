爱奇艺第三季净亏损同比扩大 CEO称内容调度遭遇很大不确定性

中国知名视频平台--爱奇艺周三公布业绩，第三季净亏损17亿元（人民币，下同，约3.62亿新元），较上年同期的净亏12亿元进一步扩大，但好于此前路孚特综合七位分析师预期均值的净亏18亿元；营收76亿元，较上年同期增6%。

据路透社报道，爱奇艺首席执行官（CEO）龚宇在新闻稿中说，三季度爱奇艺在内容调度方面遇到了很大的不确定性，导致收入表现低于预期，“预计这些不确定性大部分仍将持续，我们正在积极适应新的市场环境。”

该公司首席财务官（CFO）王晓东说，三季度爱奇艺会员服务收入同比增长8%，因为期间经历了用户波动，主要源于公司完善会员战略和创新运营举措，这些举措专注于提升用户体验；公司将继续提高运营效率，并对内容投资保持谨慎。

三季报显示，截至9月30日，爱奇艺订阅会员总数为1.036亿，不包括试用会员的个人为1.030亿。

爱奇艺并预计，第四季营收为70.8至75.3亿元，上年同期营收为75亿元。

爱奇艺美股周二收跌约1%，该股今年迄今已累跌约五成。

另据中新网上周报道，浙江省消保委再度约谈爱奇艺、腾讯视频和优酷等九大视音频网站，主要针对“未整改到位”问题以及此次体验发现的新问题，如成为会员后还有广告，消费者容易误点且难以退出。