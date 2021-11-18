李佳琦、薇娅暂停与欧莱雅合作

中国两大直播网红李佳琦、薇娅公开回应欧莱雅“差价争议”事件，两人都宣布暂停与欧莱雅合作。

据澎湃新闻报道，李佳琦直播间运营公司美腕昨天（17日）声明称，双十一期间，欧莱雅提供给李佳琦直播间的价格并非此前宣传的最低价。在此事得到妥善解决之前，李佳琦直播间将暂停与巴黎欧莱雅官方旗舰店的一切合作。

薇娅直播间@薇娅惊喜社 官方微博也发布关于欧莱雅安瓶面膜的声明，表示若24小时后巴黎欧莱雅品牌方还未能给出合理的解决方案，将启用薇娅直播间兜底方案进行相应的补偿。同时，将暂停与巴黎欧莱雅品牌任何形式的合作，直至此事妥善解决。

据了解，双十一前，欧莱雅对外宣传安瓶面膜在直播间为全年最大力度，但双十一期间，巴黎欧莱雅品牌直播间发放了满999元减200元的优惠抵扣券，领取到该券的用户叠加双十一优惠机制后可以更低的价格买到同款产品。

针对此事，欧莱雅回应澎湃新闻记者称，此次出现部分消费者以低于直播间到手价拍下商品，是因为叠加使用了多种平台和店铺的优惠，享受这些优惠是需要凑单达到一定总价格门槛的，同时平台系统会自动将符合条件的优惠平摊到活动商品上才能达到的。在收到消费者相关反馈后，品牌已在第一时间成立专门售后服务小组积极处理消费者的相关问询。不过，欧莱雅并未回复如何处理消费者退货的问题。