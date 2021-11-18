港府谴责美国报告中多项涉港指控

美国“美中经济与安全审议委员会”昨天（17日）向国会提交年度报告，批评中共过去一年透过《香港国安法》颠覆了香港社会及政治环境。香港特区政府今天发文回应，反对及强烈谴责报告中多项不实指控。

据星岛网报道，港府发言人说，自《香港国安法》实施后，香港社会由乱转治，并确保香港特区全面贯彻“一国两制”方针，特区高度自治得到保障，市民继续享有《基本法》下的权利和自由。

发言人说，国安法有利于吸引更多全球各地投资者来港营商和投资，巩固了香港作为国际金融中心的地位，并强烈反对委员会建议就香港遵守世界贸易组织规则的情况作出报告。

发言人强调，香港作为单独关税区，以“中国香港”的名义作为世贸组织成员的权利不由任何国家单方面决定。发言人进一步称，作为世贸组织创始成员之一和坚定支持者，“香港非常重视我们在世贸组织的权利及义务”。

针对报告中对选举制度的批评，发言人称，为确保香港特区选举制度符合“一国两制”方针和香港特区的实际情况，令“爱国者治港”原则得以全面落实，完善香港特区的选举制度是及时和必须的。发言人也说，特区政府致力于确保公共选举在公平、公开和诚实的原则下举行。

另外，发言人批评美国报告内作出特区政府向大学发出有关国家安全教育的通函之指实属错误，并指，相关通函只适用于香港中小学及幼稚园。发言人说，香港各大专院校均是独立自主的机构，在管理校政，包括处理学生会事宜上既享有自主权，也有责任确保其运作符合法例要求及学生和社会整体的利益。

发言人还说，《香港国安法》要求学校，包括大专院校推展国家安全教育，并按院校自主原则，履行有关维护国家安全的法律责任。

对于报告质疑香港特区的检控决定和司法独立性，发言人表示港府绝不认同。发言人说，《基本法》第六十三条订明检控工作由香港特别行政区律政司主管，不受任何干涉。检控决定是根据所有可接纳的证据、适用法律和《检控守则》进行客观分析后而作出，不涉及任何政治考虑。

发言人敦促美国尊重国际法和国际关系基本准则，警告任何利用香港干预国家内政的企图都不会得逞，并说，港府会继续坚定地履行维护国家安全的职责。

由美国国会召集安全和经济专家组成的“美中经济和安全审议委员会”建议美国采取更积极的措施，减少与中国的商业关系，并限制投资者购买在美上市的中概股。在委员会提交的报告中，委员会批评了中共过去一年透过《香港国安法》改变了选举制度及立法会组成，确保亲中议员成为议会大多数，立法会变成橡皮图章。报告也指，国安法剥夺了香港司法机构以往的独立性，并更改教育课程内容等。