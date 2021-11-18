曲婉婷母亲张明杰一审获无期徒刑

中国歌手曲婉婷母亲张明杰案昨天一审判决宣布，以受贿罪判处张明杰无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。

综合新华社和每日经济新闻报道， 黑龙江省哈尔滨市中级人民法院昨天对哈尔滨市城镇化建设领导小组办公室原主任张明杰受贿、滥用职权，同案被告人王绍玉受贿一案进行公开宣判，以受贿罪判处张明杰无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；以滥用职权罪判处张明杰有期徒刑十年，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。以受贿罪判处王绍玉有期徒刑十四年，并处罚金人民币三百万元（约63.7万新元）。对涉案违法所得及其孳息予以没收、追缴。

法院经审理查明：2009年至2011年，被告人张明杰在任哈尔滨市道里区政府副区长兼道里区改制领导小组组长期间，在国有企业哈尔滨市原种繁殖场并购过程中，以及在哈尔滨市哈齐铁路客运专线工程建设领导小组办公室、哈尔滨市土地储备中心城市建设投资集团有限公司收购、收储哈尔滨市原种繁殖场部分土地过程中，徇私舞弊、滥用职权，致使征地补偿款被并购单位违规获取、部分职工安置款被违规使用，造成公共财产损失共计人民币2.3259亿余元。

2011年11月至2012年7月，被告人张明杰在利用职务上的便利为并购单位谋取利益后，先以借款为名向该单位实际控制人索要人民币500万元，后伙同王绍玉向该实际控制人索要以哈尔滨市原种繁殖场土地参与的该单位50%股权，折合人民币9317万余元。案发后，办案机关依法扣押、冻结了上述单位资产及张明杰、王绍玉部分违法所得款物。

哈尔滨市中级人民法院认为，被告人张明杰的行为已构成受贿罪、滥用职权罪；被告人王绍玉的行为已构成受贿罪，均应依法惩处。法庭遂作出上述判决。

另据北京头条客户端，今年10月，张明杰关键同案人回国投案，据官方通报此人为魏奇。

张明杰被查的导火索是她在任哈尔滨市道里区副区长时主持哈尔滨市原种繁殖场改制。而作为张明杰朋友的魏奇，是原种场改制的“接盘者”，他的先发置地公司，就是在改制完成后为运作原种场地块开发才成立的。

据官方通报，1960年出生的魏奇，系哈尔滨市私营业主，涉嫌向国家工作人员行贿，于2014年9月出逃境外。2015年3月，黑龙江省尚志市人民检察院对魏奇立案侦查。监察体制改革后，该案移交尚志市监察委员会办理。2016年3月，国际刑警组织对其发布红色通缉令。

张明杰为歌手曲婉婷的母亲。曲婉婷近年长期居住于海外，2020年9月她曾在微博发文谈及张明杰的案件，引起网友关注。今年1月，她还曾发微博称希望其母的案件能在2021年有个答案。