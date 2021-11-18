台外长：大陆对台动武可能性始终存在

台湾外交部长吴钊燮接受澳大利亚媒体专访时说，中国大陆对台动武的可能性始终存在，面对来自大陆各层面的威胁，台湾会积极强化防卫力量，并深化与理念相近国家的战略安全合作及情资交流。

台湾外交部昨晚（17日）透过新闻稿表示，吴钊燮日前接受“澳洲天空新闻台”主持人史蒂芬诺维奇（Peter Stefanovic）视讯专访，主持人就大陆对台威胁、台澳关系及香港情势发展等议题，与吴钊燮进行深入访谈；专访内容于本月17日在该台特别纪录片“中国崛起”（China Rising）中播出。

有关大陆今年对台湾带来的军事及外交威胁，吴钊燮说，大陆对台动武的可能性始终存在；他称，大陆建造现代化海、空军，持续对台发动心理战、法律战及军事侵扰活动，并阻止台湾的国际参与。

他还说，没有任何国家可以免于大陆的威胁及压力，因此他说，理念相近国家共同合作、相互支持显得极为重要。

吴钊燮说，台湾与澳大利亚虽无正式外交关系，双方仍互设代表处、具备共享利益与价值，近年来台澳关系也大幅进展，各领域交流及合作密切。他相信，面临大陆的压力，台澳更能相互支持，关系将更为紧密。

对于香港情势，吴钊燮称，台湾与香港的情况截然不同，台湾拥有自己的政府与健全的军队。他表示，香港情势的发展显见大陆的“一国两制”承诺不切实际，并称台湾人民不会接受此一模式。