中国国安干部罕见亮相《新闻联播》

因工作需要鲜少在媒体公开露面的中国国家安全部机关干部昨天罕见亮相央视的《新闻联播》。中国国安部党委副书记、宣传教育局副局长褚保堂在出镜时表示，国家安全得到全面加强，为党和国家兴旺发达长治久安提供了有力保证。

据《北京青年报》旗下微信公号“政知见”报道，在《新闻联播》出镜时，褚保堂表示，党的十八大以来，在以中共中央总书记习近平为核心的党中央的坚强领导下，在总体国家安全观的指引下，国家安全得到全面加强，为党和国家兴旺发达长治久安提供了有力保证。



报道指出，十九届六中全会通过的《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》中，在“开创中国特色社会主义新时代”这一篇章中，专门提到了“维护国家安全”。

进入新时代，中国面临更为严峻的国家安全形势，外部压力前所未有，传统安全威胁和非传统安全威胁相互交织，“黑天鹅”、“灰犀牛”事件时有发生。同形势任务要求相比，中国维护国家安全能力不足，应对各种重大风险能力不强，维护国家安全的统筹协调机制不健全。

报道说，中共中央深刻认识到，面对来自外部的各种围堵、打压、捣乱、颠覆活动，必须发扬不信邪、不怕鬼的精神，同企图颠覆中国共产党领导和中国社会主义制度、企图迟滞甚至阻断中华民族伟大复兴进程的一切势力斗争到底，一味退让只能换来得寸进尺的霸凌，委曲求全只能招致更为屈辱的境况。中共把安全发展贯穿国家发展各领域全过程，加强国家安全宣传教育和全民国防教育，巩固国家安全人民防线。

报道指出，国家安全部内设机构没有公开介绍。作为国安部宣传教育局副局长，褚保堂也尚无公开简历。

据了解，中国国家安全部组建于1983年，是反间谍工作的主管机关，是重要的国家情报工作机构，同时承担维护政治安全、海外安全保卫等职能。

国家安全机关人民警察是服务人民的特殊队伍，通过中央机关及其直属机构公务员考试和省级公务员考试的方式，面向社会招录。每年毕业季，国家安全机关将赴各大高校宣讲招录方案和政策。

今年以来，国家安全部已经曝光了多起危害国家安全案例。

4月14日，《焦点访谈》披露了反中乱港分子的幕后“金主”李亨利，上海、广东多名国安干警讲述案件经过。

4月15日，国家安全机关向媒体记者介绍了当前中国政治安全形势，并公开了近年来国家安全机关侦办的四起危害国家安全典型案例。

10月31日，在反间谍法颁布实施七周年之际，国家安全机关又公布了三起危害重要数据安全的案件。