中国官媒评“办公室挂加班标语”：近乎精神压迫和道德绑架

针对山东济南的一家互联网公司内悬挂的花式加班标语，中国官媒《工人日报》今天发表署名评论文章指这近乎是精神压迫和道德绑架，呼吁对这种畸形做法说“不”。

文章指出，关于畸形加班文化的讨论近年有很多，基本都是批判的声音。如此现实语境下，涉事公司竟然在职场里如此公开宣扬、鼓吹加班文化让人无语。满眼都是“加班”、“加班”如此美好之类，让员工情何以堪？某种角度上说，这近乎一种精神“压迫”和道德绑架，如果员工视若无睹、坚决不加班，或许会被视为“异类”“不知上进”。

文章认为，员工要不要加班、加多长时间的班，不是由企业单方面说了算的。中国实行劳动者每日工作时间不超过八小时、平均每周工作时间不超过44小时的工时制度。用人单位由于生产经营需要，经与工会和劳动者协商后可以延长工作时间，一般每日不得超过一小时；因特殊原因需要延长工作时间的，在保障劳动者身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过三小时，但是每月不得超过36小时。

文章说，近段时间以来，不少互联网大厂已经陆续取消“大小周”、告别“996”，让员工不必“过劳”，在这样的趋势下，个别企业还在如此宣扬、鼓吹、美化加班，显然是不把员工权益放在心上，甚至是没有把法律法规放在心上。

文章最后呼吁，保障劳动者合法权益，净化企业文化，要对悬挂花式加班标语这种畸形做法说“不”。期待劳动保障监察部门的及时介入，能够给更多崇尚加班的企业以警示。

据此前报道，山东济南一家互联网公司内悬挂的花式加班标语包括：“大家加，才是真的加，加班真好”“他加我也加，想跑也跑不了”“白天加白班，不瞌睡；晚上加晚班，睡不着”，在网上引发关注。

济南市劳动保障监察支队工作人员当时称，将前往该公司调查，同时表示，鼓励加班非强制加班，并不违反相关法律法规，如果企业把这些标语落实到规章制度里，则违反现行的劳动保障法律法规，会纠正这样的行为。