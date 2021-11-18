白宫：美中将就军控进行对话 而非正式会谈

美国白宫国家安全委员会（NSC）昨天（17日）称，美中两国将就军备控制进行“对话”，而非“正式会谈”。此番发言淡化了在双方领导人会晤后两国在这一问题上的接触。

综合路透社和美国之音报道，美国国家安全顾问沙利文前天在布鲁金斯学会的一次线上研讨会说，美国对中国核武和导弹发展的表示关切，并说，美国总统拜登与中国国家主席习近平同意“寻求开始推进关于战略稳定的讨论”，以确保两个大国之间的竞争不会演变为冲突。

沙利文没有透露有关战略稳定的讨论可能采取何种形式，他说，这将与美俄之间的裁军对话有所不同，“两位领导人讨论了这一议题，现在应该考虑怎样以最具建设性的方式推进这一对话”。

沙利文发表讲话后，NSC也在一份声明中告诫称，不要“夸大”这些讨论的进展程度，并强调讨论远未达到美国和俄罗斯几十年来接触的水平。

NSC的一名发言人说，“很清楚的一点是，正如沙利文所说，这与我们同俄罗斯的会谈不同，后者是一种成熟的、历时持久的会谈。”

发言人称，“这不是军控会谈，而是与实力强大的对手进行的对话。”他没有透露未来就此事进行接触的具体形式。

华盛顿从2020年起一再呼吁中国加入美俄的裁军对话，共同签署一份新的军备控制条约。北京则称，美俄两国的军备规模远大于中国，并表示愿意在"平等和相互尊重的基础上"进行双边战略安全对话。