中国国家反垄断局正式挂牌

中国国家反垄断局今天上午9时许在北京三里河东路8号正式挂牌成立，与国家市场监管总局三里河办公区同楼，目前担任国家市场监管总局副局长的甘霖出任国家反垄断局首任局长。

根据封面新闻客户端消息，国家反垄断局与国家市场监管总局牌子分别悬挂于办公大楼两侧。中国国务委员王勇为国家反垄断局揭牌。

据中国人社部网站此前发布的消息，国务院任免国家工作人员，甘霖任国家反垄断局局长。

甘霖目前担任国家市场监管总局副局长，该局网站“总局领导”栏目显示，甘霖排名第二位，在总局党组书记、局长张工之后。其“主管工作”显示，甘霖主持国家反垄断局工作。分管执法稽查局、竞争政策协调司、反垄断执法一司、反垄断执法二司、价格监督检查和反不正当竞争局（规范直销与打击传销办公室）。其中，竞争政策协调司、反垄断执法一司、反垄断执法二司为新设立司局。

据了解，在2018年机构改革之前，反垄断执法工作在国务院反垄断委员会领导下由商务部反垄断局、国家发改委价格监督检查和反垄断局、国家工商行政管理总局反垄断与反不正当竞争执法局三个机构行使反垄断职能，存在多头执法和执法标准不统一的问题。有专家多次呼吁建立国家反垄断局统一反垄断体制。机构改革之后，国家反垄断统一执法工作由国家市场监管总局承担。