据报中国数据新规实施增大全球航运追踪难度

供应链瓶颈阻碍全球经济之际，路透社引述三位直接受影响的航运界人士报道称，随着中国颁布实施新的数据法规，一些在中国水域内的船舶从航运追踪系统中消失，使缓解供应瓶颈的努力受挫。

中国的《个人信息保护法》已于本月1日生效，此前也颁布一系列新规，加强政府对国内外组织如何收集和输出数据的掌控。

报道引述消息人士说，虽然法规中没有关于运输数据的具体规定，但新规带来的直接后果是，中国一些国内供应商已经停止向外国公司提供信息。

报道说，这些数据非常重要，可用于提供船货数量的信息，并通过预测拥堵情况帮助优化物流，使公司能够对航运路线做出关键决策。

据报道，全球顶级的船舶跟踪和海事情报提供商MarineTraffic目前和其它外国公司一样，面对来自中国重要航运定位数据的空白。

MarineTraffic的自动识别系统（AIS）网络团队负责人Anastassis Touros说，“如果这种情况持续下去，将对全球航运能见度产生很大影响，特别是我们即将进入繁忙的圣诞节假日季，世界各地的供应链已经面临巨大问题”。

“突然之间，我们不知道船只什么时候离开以及从哪里出发，对于AIS为我们提供的港口拥堵情况，我们也不能全面了解。”

船舶自动识别系统(AIS)提供船只的定位信息，其他船只、港口以及包括银行及贸易商在内的许多其他组织使用AIS进行检索和救援行动。

据市场情报和估价提供商VesselsValue估计，从10月28日到11月15日，中国所有水域的地面航运数据减少了90%。

报道引述广东海事局一位官员说，AIS规则是由北京总局制定的。其他中国官员没有立即回应置评请求。