北京将打造更多“朝阳群众” “西城大妈”

曾在中国名人、明星翻车事件中屡立奇功的“朝阳群众”，规模将进一步扩大。北京市发布《北京市培育发展社区社会组织专项行动实施方案》，明确提出要打造更多“西城大妈”、“朝阳群众”等参与首都基层社会治理。

北京市民政局官网本月9日发布了这份由北京市委社会工委市民政局印发的方案。

方案提出，北京市到2023年将逐步健全社区社会组织培育孵化机构，实现城市社区平均拥有不少于15个社区社会组织，农村社区平均拥有不少于八个社区社会组织，每个社区培育不少于两个“品牌”社区社会组织。

根据方案，北京市将实施培育发展社区社会组织“品牌”工程，打造具有北京特色的“一社一品”“一街多品”的发展格局。“品牌”工程将引导优秀的社区社会组织制定自身发展规划，提升品牌的辨识度和社会美誉度，打造更多的“西城大妈”“朝阳群众”“石景山老街坊”等首都基层社会治理的亮丽名片。

北京市还将实施“育才”工程，建立社会组织领域专家库、师资库，加大人才培训力度，精心设计培训课程，统筹安排培训计划，鼓励有条件的区、街乡镇支持社区社会组织从业人员参加社会工作知识培训和全国社会工作者职业资格考试，通过系统性、专业化训练，培养出一批熟悉社会组织运作、具备专业服务能力的社会组织负责人和业务骨干。

“朝阳群众”最近一次受到舆论关注是因中国“钢琴王子”李云迪涉嫌嫖娼在北京被行政拘留事件，北京市朝阳公安分局上月21日晚发出的通报提到，警方是接到“群众举报”，指有人在朝阳区某小区卖淫嫖娼后开展调查，才查获此案。

