默克尔：与中国的合作最初或太天真 但不应完全脱钩

即将卸任的德国总理默克尔昨天说，在与中国在某些领域的合作中，德国一开始可能很天真，但不应该为了应对日益紧张的局势而切断所有联系。

根据路透社报道，默克尔的接触战略让中国在她执政的16年里成为了德国最大贸易伙伴，并塑造了欧洲的对华立场，尽管在此期间人们对不公平竞争和工业间谍活动感到担忧。

“也许一开始，我们在处理一些合作伙伴关系时过于天真，”默克尔在接受采访时表示，“最近，我们更加审慎，这是正确的。”

她表示，德国乃至欧盟应该继续与中国合作，相互学习，“在我看来，完全脱钩是不对的，那会给我们造成伤害。”

默克尔表示，德国一直在与北京方面就知识产权和专利保护问题进行讨论，“包括在德的中国留学生和在华经营的德国企业”。

她还表示，试图为新技术制定道德标准的西方民主国家必须跟上创新的步伐，才能掌握其影响。 “目前，欧洲在量子计算机和人工智能等领域并非如此，”她说，“中国和美国在许多领域做得更好。”

但默克尔表示，国家必须保护其关键基础设施，她指出，德国一项新的IT安全法给华为等下一代电信网络设备制造商设置了很高的门槛。

“不过，我觉得强调这一点总是很重要，那就是个别企业不应从一开始就被排除在外。”

她称，“我们需要一个开放的系统，对一切都按照同样的标准进行评估。”

报道指出，中国在2016年成为德国最大的贸易伙伴，其快速的经济扩张在默克尔任期内也推动了德国的增长。但一些批评人士认为，德国（在经济上）过于依赖中国，在人权等棘手问题上对北京过于软弱。

在新的联合政府组建期间，默克尔目前以看守人的身份行事，而新联合政府的一些潜在成员主张对中国采取更强硬的立场。