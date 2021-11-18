李铁被指植入广告侵赞助商权益后删照片

中国男足主帅李铁昨天在赛后新闻发布会上开启狂怼模式回击外界质疑后，昨天下午再发文称自己“话说的有点多”，并配上九宫格照片，却被指其中四张是明显的广告植入，再次被批“带队成绩烂，还不忘打广告”，涉嫌侵犯国足赞助商权益。随后李铁删除了相关照片。

在昨天赛后发言引发争议后，李铁稍晚在个人微博上发文说：“感谢所有球员和工作团队的努力拼搏！我们一起战胜了很多困难，一步一步在努力前行，继续加油”，并说“我的房间里行李永远是收拾好的，做好随时出发到下一站的准备，晚上飞机回国隔离21天。现在可以喝杯茶看看比赛了(带的茶叶刚刚好)！”

这条微博配的九张照片中，前两张是涉及国足官方赞助商耐克竞争对手的中国运动品牌李宁，照片还将耐克LOGO去掉，其余两张分别是运动饮料健力宝的宣传照，以及某茶叶品牌。

《足球》报记者李璇随即发文指李铁这个微博是大型植入广告现场，茶叶、饮料、某运动品牌，重点是，某运动品牌广告还把国足服装赞助商的钩子P掉了，这不违规吗？不侵犯国足赞助商权益吗？就不怕被告？！

《足球》报记者寒冰则发文说，克服了很多困难，带队成绩稀烂，甩锅甩到天边，还不忘打广告，这是一种怎样的精神？国家队主帅带头侵犯国家队主赞助商权益，这事儿总该有人管管了吧？

据网络公开信息显示，李铁曾在2003年2月与李宁签订合作协议，李铁正式成为该公司足球系列产品的代言人。2017年4月26日，该公司再次签约李铁成为足球系列产品代言人。去年，健力宝饮料公司在社交媒体上发布宣传海报，海报的男主角正是27年前的代表中青队前往巴西留学的李铁。这也是时隔27年，李铁再次为当时赞助中青队赴巴西求学的赞助商代言。