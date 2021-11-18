比亚迪员工猝死 据报10月有26天每天工作12小时

中国民营车企巨头比亚迪“员工出租屋猝死”事件再次引起舆论对畸形加班文化的关注，比亚迪今天（18日）回应称，死亡原因待查，该公司正与员工家属积极沟通。

据澎湃新闻报道，36岁的比亚迪汽车有限公司第十一事业部员工王江龙（化名）本月5日被发现猝死在出租屋中。警方出具的调查意见告知书显示，已排除刑事案件。

该员工亲属从其手机中调取的工作打卡记录显示，在10月份他有26天工作时长都在12小时左右，整个10月他的工作时长在280小时左右。

中国《劳动法》规定，用人单位应保障劳动者有合理的工作时长和休息休假时间，劳动者每日工作时长不超过八小时，因特殊原因需要延长工作时间的，每日工作时间不得超过11小时，且每月最多有12天的工作时长可以为每天11小时。

该员工的家属称，他们认为其意外去世和其生前曾连续超时高强度工作有关联，但因未做尸检，具体死因目前尚未明确。

比亚迪方面今天回应说，“11月5日，我们西安工厂一员工在厂外的出租屋内死亡，对逝者我们深切哀悼。据悉不涉及刑事案件，员工的死亡原因还待进一步调查。目前，我们正在与员工家属积极沟通，希望能够妥善处理好相关善后事宜。”

该员工家属今天则称，企业方昨晚再次联系家属，协商善后事宜，双方在辖区派出所协商三个多小时后达成一致，除退还公积金社保等之外，企业一次性支付家属20万元（人民币，约4.25万新元）。