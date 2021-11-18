中国发布医疗人员廉洁从业准则 禁收红包、回扣

中国国家卫健委前天发布《关于印发医疗机构工作人员廉洁从业九项准则的通知》，要求各地要将医疗机构贯彻执行《九项准则》的情况列入评审评价、医院巡查的重要内容。九项准则包括不收受患方“红包”、不收受企业回扣、不违规接受捐赠、不过度诊疗等。

根据新华社报道，国家卫健委要求将医疗卫生人员贯彻执行《九项准则》情况列入医疗卫生人员年度考核、医德考评和医师定期考核的重要内容，与个人待遇相挂钩。要严格落实责任追究，对落实《九项准则》不彻底导致出现严重问题的，除追究当事人责任，还应视情节严重程度，追究卫生健康、医保部门和医疗机构相关人员责任。

国家卫健委表示，《九项准则》是面向医疗机构内全体工作人员的廉洁从业基础性规范文件，是行业道德、执业规范、群众诉求的具体化呈现，体现了“谁主管谁负责”“管行业必管行风”的行业管理要求，为广大医务人员划清了基本行为底线。

九项准则具体为：合法按劳取酬，不接受商业提成；严守诚信原则，不参与欺诈骗保；依据规范行医，不实施过度诊疗；遵守工作规程，不违规接受捐赠；恪守保密准则，不泄露患者隐私；服从诊疗需要，不牟利转介患者；维护诊疗秩序，不破坏就医公平；共建和谐关系，不收受患方“红包”以及恪守交往底线，不收受企业回扣。

国家卫健委要求各级卫生健康行政部门要切实发挥纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风联席机制牵头单位作用，加强与医保等有关部门的协调配合，严厉查处违反《九项准则》的行为。对违反《九项准则》的医疗卫生人员，由有关部门视情节，根据严重程度、对照参照罚则，违反行政法规的，给予行政处分；违反党纪的，移交纪检监察机关依纪处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法处理。对于典型案例，要定期通报。