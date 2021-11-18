中国外交部驻港公署批美报告“满纸谎话”

对于美中经济与安全评估委员会的报告称国安法让香港渐趋“大陆化”，中国外交部驻港公署表达强烈不满，批评该报告“满纸谎话”。

据香港01报道，中国外交部驻港特派员公署今（18日）天发声明称，有关报告满纸谎话、穿凿附会，严重践踏国际法原则和国际关系基本准则，是对香港事务和中国内政的粗暴干预，对此表示强烈不满和坚决反对。

发言人称，制定实施《香港国安法》和完善特区选举制度，堵塞了香港维护国家安全的法律漏洞，扫除了香港发展的障碍，推动香港迎来由乱转治新局面、良政善治新篇章，“美国会报告睁着眼睛说瞎话、昧着良心搞破坏，对中方维护香港国家安全、落实‘爱国者治港戈原则的正义之举横加指责，对特区政府依法执法正当行动狂妄施压，却对反中乱港分子出卖国家、搞黑色恐怖的犯罪行径极力美化，充分暴露其唯恐香港不乱的虚伪双标和险恶用心。”

发言人批评美国会报告“混淆是非、信口雌黄，公然扣帽子、泼脏水、制造寒蝉效应，妄图污蔑香港营商环境，大肆唱衰香港发展前景”，又称在十四五规划和粤港澳大湾区建设下，香港一定能善用政策红利、把握发展机遇，在融入国家发展大局中铸造新成就、展现新气象，“任何外界施压、抹黑、唱衰都将被香港更加繁荣稳定的发展前景无情打脸。”

发言人强调，香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政，敦促美国会个别机构和无良政客尊重大势、收起“厚黑”、改弦更张，立即停止干预香港事务和中国内政的徒劳之举，切实落实中美元首视频会晤精神，为中美相互尊重、和平共处、合作共赢创造有利条件。

由美国国会召集安全和经济专家组成的“美中经济和安全审议委员会”最新提交的一份报告批评，中共过去一年透过《香港国安法》改变了选举制度及立法会组成，确保亲北京议员成为议会大多数，立法会变成“橡皮图章”。报告也指，国安法剥夺了香港司法机构以往的独立性，并更改教育课程内容等。报告称《香港国安法》令香港失去其国际金融中心的优势，让香港营商环境渐趋“大陆化”。