人民日报：理性看待元宇宙 警惕以科技名义忽悠

中国官媒《人民日报》公号昨天发表文章称，人们离元宇宙的世界有多远这个问题可能短期内不会有答案，但各类打着元宇宙旗号的套路与骗局已经有滋生的苗头。文章呼吁需理性看待当前的元宇宙热潮，警惕任何以科技和未来为名义的忽悠。

文章说，尽管已经耳熟能详，但元宇宙概念迄今仍没有清晰准确的定义。各种多元声音不一而足，可以明确的一点是：虽然元宇宙似乎拥有广阔空间和多种可能，但目前还是一个尚未成型的新兴事物。

文章分析说，元宇宙概念的走红，背后有着相应的技术支撑和社会生活因素。一方面，经过多年的发展，虚拟现实、人工智能、区块链、5G通讯、可穿戴设备等底层技术的应用日渐成熟；另一方面，因为疫情等原因，线上办公、线上课程逐渐普及，人们在虚拟空间的停留时间更长，线上生活所占的比例不断升高。在一些具体的场景中，人们捕捉到元宇宙可能给生活带来的改变。从在游戏中参加虚拟演唱会，到在虚拟空间以虚拟形象参加会议，且会上可以用语音和动作进行实时交互，这些已经成为现实的案例，一定程度上打破了虚拟与现实的界线。

文章说，尽管如此，有业内人士指出，元宇宙产业还远远达不到全产业覆盖和生态开放、经济自洽、虚实互通的理想状态，在技术层面、法律层面、道德伦理层面，都还有很长一段路要走。

文章强调，人们离元宇宙的世界有多远？这个问题可能短期内不会有答案，但各类打着元宇宙旗号的套路与骗局已经有滋生的苗头。一些知识付费项目把元宇宙包装成一夜暴富的机会，声称“未来只有元宇宙这一条路”，以贩卖焦虑的方式借机敛财。一些人言必称元宇宙，没有任何与之相关的实体内容却热衷于抢注各种相关商标，挖空心思从元宇宙概念中分得一杯“流量羹”。这就提示大家，对待新鲜事物，保持好奇和探索的同时，也要保留一份审慎和理性。即便元宇宙有可能成为真实世界的延伸与拓展，潜在的机遇和可能带来的变革值得期待，每个人仍需理性看待当前的元宇宙热潮，警惕任何以科技和未来为名义的忽悠。

文章最后说，关于元宇宙的讨论仍在继续，有人充满乐观与向往，也有不少怀疑的声音。是镜花水月还是触摸得到的未来，是资本炒作还是新的赛道，是新瓶装旧酒还是科技新突破，下结论前不妨“让子弹飞一会儿”。不过可以明确的是，一些新概念承载着人们对技术发展的信心，以及对未来美好生活的期待。推动新概念及其产业逐步走向成熟需要时间，通向令人神往的科技未来需要脚踏实地、打好发展地基。正如不论虚拟现实、增强现实还是混合现实，中心词都是“现实”，这也预示着离开了现实的支撑，终归是海市蜃楼无本之木。“基础不牢地动山摇”，这样的道理不论在真实宇宙还是元宇宙，应该都是适用的。

