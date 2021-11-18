北京冬奥测试赛检测发现一外籍运动员阳性

北京冬奥组委新闻宣传部部长赵卫东今天（18日）披露，一名到中国参加雪橇国际训练周和雪橇世界杯的外籍运动员在每日例行冠病核酸检测中结果呈阳性，被认定为无症状感染者。

据《新京报》报道，赵卫东在新闻发布会上说，北京冬奥组委疫情防控办公室前天接到北京延庆区疾控中心上述报告，目前这名外籍运动员已转运至隔离设施进行医学观察，这名运动员也是此前确诊无症状感染者的密切接触者之一。

赵卫东还说，此前已发现两例境外运动员核酸检测阳性病例和无症状感染者病例。

据介绍，本月4日，一名乘坐包机到中国参加雪橇国际训练周和雪橇世界杯的外籍运动员在入境海关时检测出冠病阳性，后被诊断为无症状感染者，该运动员被送至专门隔离设施进行隔离监测，其密切接触者在所住酒店实行单独房间、单独送餐，在坚持健康监测、核酸检测和严格个人防护下，经专家评估后，各代表团和运动员于本月7日开始训练周。

随后在本月11日的例行每日核酸检测中，从该国运动员的密接者中检测出一例阳性，被诊断为无症状感染者，已按规定程序快速处理，目前两人情况良好。

2022年北京冬季奥运会计划于明年2月4日开幕，2月20日闭幕。

五名知情人士昨天称，美国正考虑不派遣外交代表团出席此次北京冬奥会开幕式，以抗议中国的人权做法。白宫官员拒绝就美国代表团即将做出的决定发表评论。

中国国家卫健委今天早前公布，大陆昨天新增确诊病例35例，其中本土病例继续下降至六例，再创10月17日以来低点。