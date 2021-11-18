惠誉预计中国明年房产销售下降10-15%

国际评级机构惠誉预计，2022年的中国房地产销售将同比收缩10-15%，未来三个月或出现更多违约或债务重组事件。

据路透社报道，“2021惠誉看中国：迎接新挑战”论坛今天（18日）下午举行，惠誉提供的新闻稿称，鉴于境外债券市场持续波动，预期中国房企短期内透过境外债券市场融资将会面临巨大挑战，因此行业在未来三个月可能会出现更多违约或债务重组事件。

惠誉大中华区房地产评级联席主管郑俊英等指出，尽管2021年中国房地产销售预测将与2020年持平，但预计2022年的行业销售会在今年的高基期下收缩10-15%。

惠誉并认为，政府对行业会作出适当的政策调整，以稳定市场信心及房企的境内外融资环境。

随着房地产风险上升，对中国金融业资产质量的担忧有所浮现。惠誉亚太区金融机构评级联席董事徐雯超认为，房地产行业承压对金融体系影响总体可控，中小行或承受更大资产质量压力。预期房地产贷款政策短期边际宽松；重点关注宽松程度与节奏。

中国近期对于涉房贷款的监管趋松。中国央行上周在公布10月金融数据后不久，罕见地单独发布了当月的个人房贷数据；在回暖的数据发布后，新华社等官媒报道称，11月上旬各家银行的房地产贷款投放力度进一步加大。

其后，中国房地产企业境内融资迎来“小阳春”，银行间市场交易商协会近日允许保利发展、招商蛇口等房企注册发行债务融资工具。不过，业内人士告诉路透社，目前境内发债主角是国有房企，民营房企融资情况可能仍面临较大挑战。