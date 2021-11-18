中国国储局据报正开展原油储备释放工作

中国国储局据报正在进行原油储备释放工作，但拒绝对美国要求主要石油消费国考虑协调释放石油储备置评。

路透社此前报道，多名消息人士称，美国拜登政府已要求包括中国、印度和日本在内的全球一些最大的石油消费国考虑释出原油库存，协同降低全球能源价格。

路透社就美国上述要求向中国国家粮食和物资储备局寻求评论时，国储局一位发言人说，“我们正在开展释放原油储备的工作。而对于与释储有关的任何细节，我们将在我们网站上发布声明”。

中国是世界上最大的石油进口国，今年9月中国曾首次向一些国内炼油厂公开拍卖国家原油储备，以稳定能源价格。当时竞价交易了约738万桶储备原油，主要来自中东。

咨询公司思亚能源的分析师Sengyick Tee说，“中国对战略石油储备（SPR）的释放有自己的计划。（预计）第二次拍卖的规模应该与第一次类似”。

中国习近平国家主席前天在与拜登视频会晤时谈到能源安全问题时说，中美应该倡导国际社会共同维护全球能源安全，加强天然气和新能源领域合作，同国际社会一道，维护全球产业链供应链安全稳定。

对于美国提出释出原油库存的要求，日本经济产业省一位官员说，美国已经要求东京在应对高油价方面展开合作，但他不能确认这一要求是否包括协同释放储备。这位官员说，按照法律规定，日本不能通过释放储备来降低价格。

韩国一位官员也证实，已收到美国关于释放石油储备的请求，“我们正在彻底审视美国的请求，但我们不会因为油价上涨而释放石油储备。我们可以在供应不平衡的情况下释放石油储备，但不是为了应对油价上涨”。

