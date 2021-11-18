上汽大众否认桑塔纳已停产

上汽大众否认旗下著名轿车品牌“桑塔纳”已停产，但没有透露该车型的未来计划。

据澎湃新闻报道，一份来自上汽大众仪征工厂的2022-2023车型技术改造项目计划书在网上流传，该计划书显示，在上汽大众完成车型技术改造之后，原计划属于桑塔纳车型的22.44万辆产能将直接归零。

对此，上汽大众方面今天回应称，桑塔纳目前没有停产，目前桑塔纳产品的生产、销售、服务等工作都在正常有序开展，终端销量稳定（2021年1-10月累计销售超过13.5万）。

上汽大众称，30多年前，上汽大众将桑塔纳引入中国，开创了中国汽车合资的先河，为消费者提供高品质的驾乘体验，至今已陪伴并服务超过624万车主。感谢媒体与公众对于桑塔纳的喜爱和关注。

至于工厂改造项目完成后，桑塔纳是否将停产，上汽大众的回应并未涉及。

澎湃新闻记者又致电上汽大众4S店了解当前销售现状。据相关销售人员称，目前桑塔纳只有低配车型在售，其余车型都需要等2-3个月的时间。“没有停产，周期比较长只是因为缺芯。”一名上汽大众的4S店销售表示。

公开数据显示，过去一年，桑塔纳累计销量达18.14万辆，是上汽大众颇为热销的车型。自1983年被引入中国市场到2012年旧版桑塔纳停产时，桑塔纳已在中国市场实现了近400万辆的销量。

值得一提的是，与桑塔纳并称为“老三样”的富康已在2008年宣布停产，捷达也在2019年宣布停产，目前以独立品牌的身份继续征战市场。