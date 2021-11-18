台F-16V接装升级 专家：总体战力提升1.8倍

台湾军方今天（18日）举行F-16V（Block20）战机接装典礼，台湾总统蔡英文说，F-16V的升级与接装代表台美友谊再进展、台湾航太科技再提升，以及国防战力更坚强等三项重要意义。

综合台湾《自由时报》及中央社报道，台湾空军以“凤展专案”为代号、耗资1100亿元新台币（约53.7亿新元），由美国洛克希德-马丁公司与汉翔将现有141架F-16A/B升级为F-16V（Block20），今天上午在嘉义空军基地举行“性能提升接装典礼”。

所谓“接装”，是指“接收装备”，也就是空军四联队接收下升级完成的F-16V（Block20）。

蔡英文今天到嘉义空军基地主持接装典礼致辞时说，空军不分昼夜在蓝天默默保护民众安全，她和民众都很安心，因为大家都知道，“不管任何侵扰，各位都能够立即升空拦截驱离，展现捍卫领空的决心”。

蔡英文说，今天的接装不仅是空军历史的新页，更有三个重要意义，首先是台美友谊再进展，F-16V性能提升案是由空军、汉翔及洛克希德马丁公司共同参与，让升级顺利完成。

其次，这也是航太科技再提升的契机，蔡英文说，从去年勇鹰高教机首飞、F-16维修中心揭牌，再到今天的升级接装，都代表台湾航太科技不断提升。

第三是台湾国防战力更坚强，蔡英文指出，F-16战机性能优异，是许多国家的主力战机，升级后更强化隐踪性、远距侦察、视距外作战能力，更能因应现代战争型态。

台湾军事专家、国策研究基金会副研究员揭仲说，完成性能提升后的F-16V BLK20，与性能未提升前相比，总体战力提升1.8倍，侦知能力提升2.2倍、自我防护能力提升1.8倍、协同作战能力提升2.45倍、武器整合能力提升1.6倍。

揭仲说，等F-16A/B性能提升为F-16V BLK20，与新购F-16V BLK70战机都完成后，台湾空军配备AESA主动电子扫描阵列雷达的机队数量将接近210架。

他进一步解释说，AESA雷达不仅在侦测距离上，较先前的APG66（V）3机械扫描式雷达多出近30%，对中国大陆陆续服役的歼20匿踪战机也有更好的侦测效果；若能获得地面防空系统的有效支援，这210架配备AESA雷达的战机，就能相当程度地抵销大陆空军在匿踪战机上的优势。