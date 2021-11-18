中纪委评曲婉婷母亲张明杰被判无期：彰显公平正义

针对歌手曲婉婷母亲张明杰案一审被判无期徒刑、剥夺政治权利终身的消息，中央纪委国家监委今天在官网发文称， 法院在查清案件事实的基础上进行公开宣判，以法治思维和法治方式惩治腐败，彰显了公平正义。严厉惩处腐败分子，是强化“不敢腐”高压态势的必然要求，任何腐败分子都要为自己的违纪违法行为付出相应代价。

文章说，2014年9月，张明杰因涉嫌贪污、受贿与滥用职权罪被羁押。其女曲婉婷去年在微博发文“为母叫屈”，受到众多网友质疑。人民群众痛恨腐败分子损害国家和人民的利益，攫取大量不义之财，满足亲属子女奢靡生活。 张明杰案之所以备受关注，不仅在于她是一位知名歌手的母亲，更因为她是侵害群众利益的“蛀虫”。

文章指出，身为国家公职人员，张明杰本应用手中的权力为人民群众谋利益，但她全然忘却权为民用、利为民谋的道理，犯受贿罪、滥用职权罪，涉案金额巨大，严重损害人民群众的利益。对“蛀虫”依法予以严惩，正是深入整治群众身边腐败问题的具体实践，是反腐为民、反腐惠民的直接体现。

文章最后引述网民对张明杰一审结果评论说，“法律是公平的，正义不会缺席”“对腐败分子决不手软”“必须受到严惩，为其违法犯罪行为付出应有代价”，这再次证明，反腐败是民心所向，对腐败分子依法惩治正是回应人民群众的期待。