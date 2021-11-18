中国外交部：飞虎队佳话在中美代代相传历久弥新

美国飞虎队来华抗战80周年纪念活动前天在北京举行，中国外交部今天强调，飞虎队的佳话80年来在中美两国代代相传、历久弥新，中美应传承友好情谊，增进了解、相互尊重、和平共处，合作共赢。

由中国人民对外友好协会主办的纪念美国飞虎队来华抗战80周年视频会前天举行，十三届全国政协副主席郑建邦出席并发表主旨演讲，中国驻美大使秦刚以视频方式致辞。

据澎湃新闻报道，外交部发言人赵立坚在例行记者会上被问及在当前形势下纪念飞虎队来华抗战80周年的意义时说，飞虎队的故事承载着中美人民在世界反法西斯战争中用生命和鲜血铸就的深厚友谊。

赵立坚说，正如中国国家主席习近平在同美国总统拜登视频会晤中指出，中美作为世界前两大经济体和联合国安理会常任理事国，应该加强沟通与合作，既办好各自国内的事情又承担起应尽的国际责任，共同推进人类和平与发展的崇高事业。

“中美应该同国际社会一道，共同应对当今全球性挑战，促进全球发展，维护公正合理的国际秩序，为维护世界和平和人类正义作出新贡献，这是我们今天纪念和弘扬飞虎队精神的价值所在。”

他最后强调，中国愿同美国一道以实际行动落实两国元首视频会晤的精神，保持对话沟通，加强交流合作，本着平等互利精神，推进各层级各领域交往，为中美关系注入更多正能量，推动中美关系健康稳定发展。

据中国驻美国大使馆网站消息，秦刚昨天视频出席纪念活动时也说，“飞虎队”的故事承载着中美人民用生命和鲜血铸就的深厚友谊。

他说，中美关系正面临严峻考验。中美应传承两国人民经过战火淬炼的友好情谊，不应走向误解误判甚至冲突对抗，实现不同政治制度、不同文化、不同发展阶段的两个大国相互尊重、和平共处、合作共赢。