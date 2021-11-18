朝鲜籍囚犯越狱满月 中国警方加码悬赏70万元人民币

吉林一名朝鲜籍囚犯上月越狱后，迄今满月仍在逃，中国警方已将悬赏金额由人民币15万元层层加码至70万元（14万8900新元）。网上有未经证实的消息指该逃犯或己逃达蒙古国，有望遣送韩国。

吉林监狱悬赏通告显示，这名名为朱贤健的39岁逃犯，是在10月18日傍晚6时许，利用收工时间攀爬AB门（双门互锁）雨棚翻至监墙，强行脱逃。通告称其语言表达不流利，有抢劫、盗窃食物、衣物等生活用品，昼伏夜出等特点。

据正观新闻报道，当时的吉林市，最低气温已降至零下。一段监控视频显示，朱贤健越狱时仅着狱服，脚上只穿了一只鞋。

中国媒体将朱贤健越狱过程的监控视频放上网后，其破坏监狱电网、翻出铁丝网高墙跳落地面的矫健身手，让中国网民啧啧称奇，有媒体引述警方内部消息称，朱贤健曾在朝鲜当过特种兵，后来因姐姐“脱北”受累，被下放煤矿劳改九年。

据报道，朱贤健2013年7月21日凌晨游过图们江偷渡到中国，隔天进入村民家中行窃，在被发现后持刀行凶，造成一名老妇受伤，并在试图打车逃走时被捕。

2014年3月25日，朱贤健因犯偷越国境罪、盗窃罪以及抢劫罪，数罪并罚，被判处有期徒刑11年3个月，驱逐出境。刑期至2024年10月21日结束。

2017年6月和2020年4月，朱贤健分别减刑6个月和8个月，刑期将在2023年8月21日结束。这意味着还有不足两年时间，朱贤健就将刑满释放。中国网民因此纷纷猜测，他是因为这个原因才决定越狱逃跑。

朱贤健越狱后，陆续有民众向警方或媒体通报在不同地方目击其踪迹，包括称他曾出现在吉林市永吉县附近村庄的婚宴上，自称是新娘朋友。

朱贤健从吉林监狱脱逃后，近一个月来，吉林监狱、长春市警方、吉林市警方先后发布悬赏通告，悬赏金额也从15万提高到70万。

有关警方追捕朱贤健的消息在中国社交媒体上获得的关注以千万起跳，许多中国网民在微博相关讨论中对他表达同情，认为他要是刑满出狱被遣返朝鲜，肯定“死路一条”。微博上还流传一个消息说，一男子10月28日中午越过中蒙边界进入蒙古国东方省一牧民家中，并要求牧民联系警方。该男子自称是朝鲜人，从中国而来。而蒙古国与韩国签订协议，他有望送往韩国。该男子是否就是朱贤健仍有待证实。 ​