国泰查明货机机师确诊冠病原因：违反外站逗留规定

香港国泰航空因三名货机机师于德国法兰克福执勤返港后确诊冠病，累及130名货机机师须隔离检疫。该公司周四称，经调查后，结果显示有严重违反机组人员在外站逗留规定的情况。

据路透社报道，国泰航空在一份声明中并表示，“我们对此十分遗憾，而有关人士已不再为国泰航空雇员。”

香港卫生防护中心此前称，继续跟进三宗涉及国泰航空货机机组人员并带有L452R变异病毒株的输入个案，流行病学调查显示三人可能在法兰克福同一所酒店逗留期间受到感染，不排除酒店出现暴发群组。

为审慎起见，卫生防护中心安排该航空公司所有于11月1日后曾在德国入住该酒店的机组人员于检疫中心接受为期21天的强制检疫。

香港特首林郑月娥周二回应有关事件时说，在很短时间内要求130位货机机师接受21日隔离检疫，对于香港的货运造成不少影响，“如果多一、两宗此类事件，可能我们的货机便会没有机师。”

但她指出，事件对于中国大陆和香港商讨“通关”的事宜暂时没有影响，一切的工作筹备和商讨仍然在进行中。

国泰航空随即发出指引，要求机组人员返港后首三天每日最多只可以离家两小时，须自行记录行踪及避免参与聚会；又要求所有机组人员在明年4月30日前接种第三剂疫苗。