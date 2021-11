下午察：“官二代”曲婉婷的“英雄母亲”

“你存在,我深深的脑海里,我的梦里,我的心里,我的歌声里。”

这是让中国歌手曲婉婷在2012年一炮成名的歌曲《我的歌声里》的副歌部分。当年,这首抒情歌红遍大街小巷——从北京到台北、再从台北到新马一带,关注中文流行歌的人几乎都有听过;这首歌的成功,不仅让曲婉婷在两岸三地拿奖拿到手软,她还因此登上全中国人都会收看的央视春晚,风头可以说是一时无两。

曲婉婷于2012年推出的歌曲《我的歌声里》的音乐视频。(视频截图)

不料,正在外界看好曲婉婷能在流行乐坛更上一层楼、大红大紫时,她却因当官的母亲落马,背负上种种争议、骂名。向来变脸比翻书还快的娱乐圈,马上弃她如敝履,更别说对贪腐深恶痛绝的中国民众。

曲婉婷的母亲张明杰于2014年9月21日因涉嫌贪污、受贿与滥用职权罪被刑事拘留,同年9月29日涉嫌滥用职权罪被捕,涉及金额达3.4985亿元(人民币,约7200万新元)。被捕前,张明杰担任黑龙江省哈尔滨市发改委副主任,属于正局级官员。

公开资料显示,张明杰的仕途从未离开过哈尔滨市。她历任市建委信访处副主任科员、主任科员、副处长,市建设局信访处处长等职。2002年11月,张明杰成为哈尔滨市道里区副区长,一直任职到2011年9月。这也是她任职时间最长的职务。

据报道,张明杰后来被查的导火索,就是她在任道里区副区长期间主持哈尔滨市原种繁殖场的改制。而这起案件,据说后来也被作为原型改编进反腐电视剧《人民的名义》,成为剧中的“大风厂事件”。

曲婉婷母亲张明杰案,据说后来也被作为原型改编进反腐电视剧《人民的名义》,成为剧中的“大风厂事件”。(互联网)

无论如何,在被捕七年后,张明杰的案件终于在周三(11月17日)有了结果:张明杰因受贿罪被判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。虽然判刑不轻,但张明杰估计应会松了一口气,因为根据中国贪污贿赂刑法规定,贪污、受贿数额特别巨大的,就可以判处死刑,而张明杰受贿金额逾3亿元,其实已经达到刑法规定可判处死刑的标准。

曲婉婷并没有对母亲的判刑作出正面回应。不过,在加拿大定居的她,在社交媒体Instagram贴出了一尊观音像的照片,并以英文写道:May all sentient beings be free of suffering. Wishing you nothing but happiness in life. Let compassion and love guide our actions. Peace will follow. Sending love to every one of you.(希望一切有情众生都能脱离苦难。祝你们生活幸福。让慈悲和爱成为我们行动的准则。和平将跟随。向你们每一位送上我的爱)

曲婉婷周二(11月16日)在社交媒体Instagram贴出了一尊观音像的照片。(曲婉婷Instagram)

这篇贴文究竟是呼应什么,答案不言而喻。此前,曲婉婷几乎每一年都会在社交媒体上为母亲“击鼓鸣冤”,包括发文暗示母亲无罪,似乎希望借助网络为母亲发声、争取支持等。

例如,曲婉婷曾在去年9月22日在微博写道:“六周年无果,继续努力保持一颗相信正义的心,相信人间定有道、有法、有青天,I miss you so much. Sending you so much love.”2019年1月28日,她也发文说:“妈妈已被羁押四年多,依然没有判决结果,心痛,但还要相信法院一定会给出一个公平公正的结果。”

然而,曲婉婷此举明显是吃力又不讨好,因为在中国的社会语境里,官员涉贪不仅触犯法律,政治上、道德上更是沾上严重污点。曲婉婷接二连三为母亲发文,显得是挑战社会底线。为此,她不仅形象大受影响,原本看好的歌唱事业也跟着陪葬——这几年在娱乐圈的销声匿迹,就说明了一切。

曲婉婷曾在去年9月22日在微博写道:“六周年无果,继续努力保持一颗相信正义的心,相信人间定有道、有法、有青天,I miss you so much. Sending you so much love.”(曲婉婷微博)

不过,真正触怒网民的,莫过于曲婉婷一方面不断为母亲喊冤、表示心疼,另一方面却在国外吃香喝辣、到处游历,网民纷纷批评她是靠母亲的贪腐,才能过上这般惬意又让人羡慕的生活:“母亲被羁押后这么多年,都不敢回国一次,却在国外用赃款逍遥自在,这就是你的孝心吗?”“你拿着你妈贪来的钱在国外逍遥自在,你有什么资格为你妈喊冤?”

对此,中共中央纪委国家监委官网去年9月也刊登文章《歌手曲婉婷母亲张明杰案引发关注,境外不是资产转移的天堂》,意有所指地说:“舆论关注此事,正是因为人们痛恨腐败分子损害国家和人民的利益,攫取大量不义之财,满足亲属子女奢靡生活。”

文章同时也说:“现实中一些案例也正是如此,有的甚至是配偶子女移居海外,财产转移到境外,随时准备‘跳船’,这样的领导干部与党和人民离心离德,与共产党人的初心使命背道而驰,必须受到党纪国法严惩,为其违纪违法行为付出应有代价。”

确实,中国过去“裸官”比比皆是:官员把贪污腐败得来的钱财转移到国外,配偶子女也都移居海外,官员则只身一人留在中国国内当官继续搜刮。16、17岁就去加拿大读书的曲婉婷,就洗脱不了这种“裸官”家属的嫌疑。她曾在采访中透露,自己的童年英雄是母亲,而且还提到母亲给了她能得到的最好生活,“不管她(母亲)为此经历了怎样的挣扎”。

曲婉婷因演唱歌曲《我的歌声里》而爆红。(曲婉婷微博)

曲婉婷并非个案。中国前公安部副部长、国际刑警组织前主席孟宏伟三年前从法国里昂国际刑警组织总部回国后失踪,并于同年证实落马,他的妻子高歌当年违规随夫出国,目前仍定居法国里昂,近日接受美媒专访时再次为孟宏伟喊冤,指当局对孟宏伟的指控是捏造的云云。

对中国民众来说,曲婉婷也好,高歌也罢,当年享尽母亲、丈夫官位带来的一切好处后,现在因为权势不再,就突然在国外化身为批判中国体制的自由战士,大谈公平正义,很难争取到同情。