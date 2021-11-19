王毅同日外长通话：望重大问题上不动摇、不倒退、不越线

中国国务委员兼外长王毅昨天同日本新任外长林芳正通电话时说，希望日方恪守中日四个政治文件确立的各项原则，客观理性看待中国发展，把两国“互为合作伙伴、互不构成威胁”的政治共识反映到政策上，落实到行动中。在历史、台湾等事关两国关系政治根基和双方基本信义的重大问题上，确保不动摇、不倒退、不越线。这也是林芳正就任后首次与王毅通话。

根据中国外交部网站消息，王毅表示，日本首相岸田执政以来，中日两国领导人开展了积极互动。中国国家主席习近平同岸田首相达成的重要共识是，构建契合新时代要求的中日关系。双方应为此作出规划，以明年中日邦交正常化50周年为契机，推动两国关系沿着正确轨道行稳致远。

王毅说，中国共产党刚刚成功召开十九届六中全会，强调中国共产党始终以世界眼光关注人类前途命运，站在历史正确的一边，站在人类进步的一边。中日作为地区重要国家和全球第二、第三大经济体，应共同顺应时代大势，把握两国关系正确方向，更好造福两国人民，为亚洲和世界注入更多正能量。希望日方恪守中日四个政治文件确立的各项原则，客观理性看待中国发展，把两国“互为合作伙伴、互不构成威胁”的政治共识反映到政策上，落实到行动中。在历史、台湾等事关两国关系政治根基和双方基本信义的重大问题上，确保不动摇、不倒退、不越线。

王毅还说，双方要努力实现更高水平的优势互补和互利共赢，共同维护全球产业链、供应链稳定和公平开放的贸易投资环境，助推两国高质量发展和民生改善。双方要充分发挥地缘相近、文缘相通的独特优势，以北京冬奥会和今明两年“中日文化交流体育促进年”为契机，营造积极的民意和社会氛围。中日同为地区重要国家，应意识到承担的国际责任，共同践行真正的多边主义，抵制任何试图搞分裂对抗甚至新冷战的图谋。明年1月区域全面经济伙伴关系协定正式生效，中日将首次达成双边关税减让安排，双方应共同努力，引领推进亚洲区域合作和一体化进程。

王毅强调，日美是盟友，中日是搬不走的邻居。中美正在就事关两国未来的战略性问题进行沟通。希望日方也能把握大势，着眼本国和地区共同利益，处理好对华和对美关系。

王毅还阐述了中方在钓鱼岛、涉港、涉疆、南中国海等问题上的原则立场。

另据共同社报道，林芳正指出台湾海峡和平与稳定的重要性。他就中国公务船持续驶入日本领海的尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）等东海局势，以及南中国海问题表示关切。

林芳正还强调，为解决悬而未决的问题，欲反复展开对话与磋商。明年将迎来日中邦交正常化50周年，两国外长就借机推动经济和人员交流达成了一致。

林芳正还提到明年适逢日中邦交正常化50周年，介绍了为构建“具有建设性且稳定的日中关系”而努力的想法。

会谈持续了约40分钟。据日本政府相关人士透露，王毅还谈及了习近平与美国总统拜登的视频会谈。他表示中美正在进行良好的沟通。但未谈及习近平作为国宾访日的话题。

在经济领域，双方商定了推进对话和工作层面的合作。关于中国在福岛核事故后对日本产食品采取的进口限制，林芳正再度要求尽快取消。