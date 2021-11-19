中国官媒：勿贩卖燃油车禁售的焦虑

中国官媒《经济日报》今天发文称，汽车是一个与能源、工业以及社会民生等其他领域息息相关的大产业，转型注定是一个长期而复杂的过程，思考这一问题不仅要有发展眼光，更要有系统思维。大国传统燃油车的禁售与退出不可能“一刀切”，而是“分地区、分车型、分阶段”逐步推行。

文章说，比亚迪、奔驰等6家主要汽车制造商在第26届联合国气候变化大会上签署承诺：到2040年在全球范围内逐步停止燃油车的生产。消息发布后，有人在网上又开始贩卖焦虑，甚至还有人猜测，“中国是不是也会很快推出禁燃时间表”等，这样的声音，很容易拨动公众的神经，引起情绪上的共鸣。毕竟，停止燃油车的生产和销售，发展新能源汽车，是应对全球气候变化、实现碳中和的重要途径，特别是在有些国家提出禁售燃油车时间表的背景下，很难不让人们产生联想。不过，需要指出的是，汽车是一个与能源、工业以及社会民生等其他领域息息相关的大产业，转型注定是一个长期而复杂的过程，思考这一问题不仅要有发展眼光，更要有系统思维。

文章分析说，从企业层面讲，向新能源汽车转型既需要政策和法规的引领与倒逼，也需要技术的创新与突破，还需要基础设施的配套与完善。事实上，此次大会上不仅宝马、现代、本田、日产和斯特兰蒂斯等主流车企没有签署这一协议，全球销量最大的两家车企大众和丰田也没有签字。其中，丰田给出的解释是，“全球大部分地区尚未做好零排放汽车的准备”。部分主流汽车制造商之所以对这一承诺持谨慎态度，主要原因还在于，一方面车企技术转型成本巨大；另一方面政府相关政策支持和社会配套体系建设也很难一步到位。

不过，拒签车企并非拒绝新能源转型。今年6月底，大众汽车就宣布在2033年至2035年之间退出欧洲的内燃机汽车业务，最迟将在2050年实现碳中和。到2030年，大众旗下的纯电动汽车能占到该公司在欧洲总销量的70%。可以说，大众是当前全球传统燃油车汽车企业向新能源转型最激进的企业。然而，考虑到其传统业务体量之大，目前不签字，倒也在意料之中。

文章指出，虽然近年来“禁燃”声音不绝于耳，但迄今为止，只有英国（含苏格兰）和法国政府正式宣布了燃油车禁售计划，其他国家部分政党或是部分州郡提出了相关议案，更多的只是一种愿景与倡议，并未上升到法律层面，在立法侧和执行侧都尚无进展。截至目前，还没有哪个国家以法律形式明令禁止燃油车的销售。

对于汽车生产和消费大国，制定禁燃时间表需要经过经济、能源、减排、市场等多因素的考虑，并非仅排放一个维度。应该说，随着技术进步和政策法规的倒逼，新能源汽车对燃油车的替代会逐步增加，但更多还是要靠市场力量。汽车取代马车，智能手机取代传统手机，数码相机取代胶卷相机，都不是因为任何政府鼓励前者或者反对后者，而是因为前者比后者能更好地满足消费者的需求。考虑到技术进步的渐进性、资源的不平衡性和地域气候的复杂性，新能源汽车和燃油车在很长一段时间内都将“并驾齐驱”。因此，大国传统燃油车的禁售与退出不可能“一刀切”，而是“分地区、分车型、分阶段”逐步推行。