消息：中国游说让缅甸军政府参加中国-亚细安峰会遭强烈反对

据外交消息人士昨天（18日）透露，中国一名特使游说东南亚国家，让缅甸军政府领导人敏昂莱参加将于下周举行的中国-亚细安峰会，但遭到强烈反对。

据路透社引述四名不具名外交和政治消息人士透露，印度尼西亚、文莱、马来西亚和新加坡都希望禁止敏昂莱参加11月22日的中国-亚细安峰会。

一名不具名的亚细安成员国政府消息人士透露，马来西亚、印度尼西亚、新加坡和文莱已经同意保持与亚细安峰会相同的立场，即缅甸应派一名非政治人物作为与会代表。

对此，马来西亚外交部拒绝置评。新加坡、文莱、越南外交部及缅甸军政府也没有回应置评请求。

印尼外交部长马苏迪表示，在缅甸恢复民主之前，不应该在政治层面有所代表。

中国外交部没有立即回应置评请求。不过外交部发言人赵立坚在本周二表示，北京将同国际社会一道，为缅甸尽早恢复国家社会稳定，重启国内民主转型进程发挥建设性作用。他还说，中国赞赏缅甸积极履行中国亚细安关系协调国职责，促进双方各领域合作，继续推动中国亚细安关系取得更大进展。

报道引述一名听取了中国游说工作简报的区域外交官表示，中国外交部亚洲事务特使孙国祥上周访问了新加坡和文莱，并被告知，敏昂莱不能参加中国-亚细安峰会。

缅甸军方于今年2月1日发动政变推翻了由昂山素季等人领导的民选政府，并引发流血冲突。这使缅甸作为亚细安成员国的地位成为公众关注的焦点。

路透社的报道称，部分亚细安成员国对缅甸出现的危机以及缅甸军政府对民主压制的行动感到沮丧，并试图通过将缅甸政变将领排除在亚细安峰会之外向缅军政府施压。

今年4月，亚细安在敏昂莱出席的一次领导人特别峰会上促成了一项五点计划，其中包括承诺结束暴力，并允许一位亚细安特使与包括被罢免的议员在内的“各方”展开对话。