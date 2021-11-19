阿里收入增幅低于预期 美股盘初跌逾10%

中国电商巨擘阿里巴巴周四公布，截至9月底为止的二季度收入为2006.9亿元人民币（423亿新元），低于预期。其美股开盘后跌幅扩大至逾10%。

据路透社报道，公司管理层在昨晚的业绩会上称，中国GDP和消费增速已经下降到个位数，这种情况有可能会持续几个季度，作为市场上最大的电商主体，阿里巴巴受到影响也最大；未来阿里巴巴电商业务之外的云计算、菜鸟、本地生活等增长引擎中将贡献更大比例的营收。

阿里巴巴首席执行官张勇在业绩会上称，阿里巴巴在继续推进非歧视性的跨平台的分享能力，也已经为未来“互联互通”做必要准备；新近实施的个人信息保护法暂未对公司业务产生实质性影响，“我们需要更长的时间进行更全面的评估，但是到现在为止都很顺利”。

张勇还称，阿里巴巴将继续在战略新兴业务领域进行投资，通过扩大用户基础推出更丰富服务，而后期计划将转移到加深互动方面。

花旗在近日财报指出，考虑到严峻竞争环境、宏观经济放缓和疲软消费情绪，阿里巴巴的双十一商品交易总额低于预期。尽管面对过去一年监管逆风影响，阿里巴巴仍录得了稳定的营收增长。花旗维持对其买入评级，目标价为240美元。

响应中国政府“共同富裕“的号召，今年9月，阿里巴巴启动“阿里巴巴助力共同富裕十大行动”，将在2025年前累计投入1000亿元人民币，助力共同富裕，方向包括科技创新、经济发展、高质量就业、弱势群体关爱和共同富裕发展基金。