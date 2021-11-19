张家界景区成立“元宇宙研究中心”

湖南张家界武陵源景区成立“元宇宙研究中心”，该景区称，将用元宇宙技术探索数字化旅游。

综合三湘都市报、澎湃新闻报道，昨天（18日）上午，张家界元宇宙研究融合发展研讨会暨张家界元宇宙研究中心挂牌仪式在武陵源区大数据中心吴家峪门票站举行，张家界成为中国首个设立元宇宙研究中心的景区。

对此，不少网民质疑旅游景区根本没有能力研究元宇宙，张家界是在蹭元宇宙的热度，属于炒作。

对于网民的质疑，武陵源区相关负责人表示，张家界作为世界知名景区，一直走在旅游创新的前沿。张家界元宇宙研究中心主要研究和探索旅游与元宇宙的融合发展，以技术创新驱动应用创新和产业创新，培育旅游产业新的产品形态、生产方式和消费模式。

景区称，张家界率先进行相关探索和实践，有利于把握和引领元宇宙旅游发展潮流，为旅游数字化转型提供理论和技术支撑，实现旅游经济的数字化转型和全域旅游的高质量发展。

澎湃新闻记者就“张家界元宇宙研究中心挂牌”一事致电武陵源区旅游局。一名工作人员解释称，“元宇宙实际上是一种智能化、智慧化旅游的高级形态，但这也只是个人理解。”

该工作人员还表示，“元宇宙的概念就是融汇了5G、6G，包括数字旅游，虚拟旅游的一种总和，借助元宇宙的概念能够加速整个张家界景区的数字化转型和智能化旅游的推进。元宇宙研究中心所只是挂了一个牌。成立这样一个机构，就是向公众宣布，针对数字化旅游，我们在努力和探索。”

“元宇宙”概念在中国日趋火热，《人民日报》评论部前晚在微信公号发文称，元宇宙目前还是一个未成型的新兴事物，远远达不到全产业覆盖和生态开放、经济自洽、虚实互通的理想状态。不过，各类打着元宇宙旗号的套路与骗局已有滋生苗头。“每个人仍要理性看待当前的元宇宙热潮，警惕任何以科技和未来为名义的忽悠。”