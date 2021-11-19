常德市委书记杨懿文落马 其妻妹相继被查

长沙市纪委监委今日发布消息，长沙市广播电视台（集团）原人力资源部主任杨文利涉嫌严重违纪违法，目前正接受望城区纪委监委纪律审查和监察调查。50岁的杨文利系昨日官宣落马的常德市委书记杨懿文的妹妹。而她的嫂子、长沙市公安局副局长李湘江同样于昨日被查。

综合“长安街知事”和澎湃新闻报道，55岁的杨懿文是湖南汨罗人，长期在长沙工作，曾任长沙县县长、县委书记，2016年3月调任娄底，后升任市长，今年4月才转任常德市委书记。

就在杨懿文落马消息官宣的同一天，长沙市公安局党委副书记、副局长李湘江被查。经湖南省纪委监委指定，她正接受常德市纪委监委审查调查。

杨懿文与李湘江系夫妻关系，还是大学同学。在杨懿文任职长沙期间，李湘江在长沙市公安系统内拾级而上。

56岁的李湘江是湖南浏阳人，2006年7月起相继担任长沙市公安局党委委员、政治部主任，党委委员、副局长，2020年6月获任市公安局党委副书记、副局长。

今天宣布被查的杨文利是湖南汨罗人，她于1993年12月参加工作，2018年9月加入中国共产党。

1999年4月至2016年5月，历任长沙电视台政法频道栏目编辑、人力资源部科员、副主任、主任；2016年5月至2019年10月，任长沙市广播电视台人力资源部副主任；2019年10月至2021年3月，任长沙市广播电视台人力资源部主任，并在今年3月退休。

值得注意的是，杨懿文在常德履新刚刚7个月就落马了，其仕途的上一站是娄底，他任职娄底市长整整5年。 在娄底任内，杨懿文目睹了两任娄底前市委书记李荐国、龚武生的落马，二人均被批“家风不正”。

报道指，杨懿文与妻子同时落马，两人是否存在夫妻联手贪腐，还有待纪委监委的审查调查结果。