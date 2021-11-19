柏杨遗孀：陈时中就是“最丑陋的中国人”

台湾已故知名作家柏杨的遗孀张香华接受陆媒采访时称，决定停止发行《丑陋的中国人》是跟民进党“去中国化”的“直球对决”。她直言，“丑陋的中国人”目前在台湾仍然存在，台防疫部门负责人陈时中就是。

根据《环球时报》报道，82岁的张香华昨天接受《环球时报》采访时，解释为何决定永远停止出版《丑陋的中国人》。

她说，该书矛头直指当时在台湾的国民党官场，读这本书不能脱离当时的时代背景，一定要有相应的历史知识储备。“柏杨生前说‘当中国进步了，那就可以不要看这本书了’，意思是说当中国人不再沉溺于过去的封闭、保守、做事不实在的毛病里，我们就会有新的目标要追求，这本书就应该废掉。”

1985年在台湾出版的《丑陋的中国人》，主要内容是批判上世纪中国人的劣根性和“酱缸文化”，在当代华人世界中流传广泛。

报道说，让张香华下定决心的更重要原因是：民进党企图利用柏杨的作品搞“去中国化”。因此，她把自己的这一决定当成是和民进党的一次“直球对决”，“蔡英文曾说自己是中国人，因为是读中国书长大的，可是她现在的言行完全不是这么一回事，所以我觉得这个人不可靠。民进党当局在课纲中推行‘去中国化’，这是在毁坏我们的民族”。

“在台湾没有一个作家会拒绝出版自己的作品，而自己的文章被选入教科书更是个荣耀，”但张香华表示，“这样一个政府的‘荣耀’，不要也罢，坏人给你的是什么荣耀？你看现在台湾的这些作家，等于被阉割了，没有一个敢出来指责民进党当局。”

她说，如果柏杨在世，看到当下台湾年轻人渐渐被“去中国化”洗脑，抗拒两岸统一，“他一定会非常生气！他曾不止一次对我说，‘台独之时就是统一之时’。在他坐牢期间，有很多‘台独’人士是医生，但柏杨病了都不找他们看，意思很明确：我是统派，你是‘独派’，哪怕关到一个笼子里，我也不愿意你给我看病”。

对于柏杨2000年曾接受时任台湾总统陈水扁聘任，担任台湾总统府国策顾问一职，张香华认为，不能因此而质疑柏杨是“台独”，“首先这个职位并不是陈水扁个人顾问，而是台湾最高行政长官办公室的职位。另外在竞选时，陈水扁曾两次托人问柏杨能不能陪他扫街拜票，柏杨都委婉拒绝说，‘我已经老了，可以做你民间的朋友’。我想这是一个很巧妙的答复，因为如果柏杨去了支持陈水扁的现场，即使不说话也是一种表态。他婉拒，用‘民间的朋友’来传达‘我有我的自由，你也不要来说服我，这样的话我就是你的朋友’的意思”。

张香华也谈到大陆的进步，她说，“2019年是我最近一次去大陆，与上个世纪80年代相比，我看到人们脸上的笑容多了。最让我感动的是大陆出租车司机，常常愿意义务做我们的向导，让人感到他们生活得那么自信、那么愉快，而台湾一些出租车司机恨不得多讹一点钱”。

张香华说，与大陆的进步相对应的是，“丑陋的中国人”在台湾岛仍然存在，“我在机场听到台湾同胞讲话很吵，生怕人家不知道她的包包花了多少钱”，而日前台湾中央流行疫情指挥中心指挥官、卫生福利部长陈时中被披露未戴口罩聚餐唱歌的视频，恰恰是《丑陋的中国人》书中所批判的，“他完完全全就是那种最丑陋的中国人！”

当被问及与民进党“直球对决”会不会担心个人安全时，张香华说，这就是她愿意接受媒体采访的原因，“民进党寡廉鲜耻搞‘绿色恐怖’，所以在媒体上发出自己的声音就是一种自我保护”。