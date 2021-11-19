万科倡议“节衣缩食”打造“战时氛围”

继2018年喊出“活下去”后，中国大型房地产企业万科集团总部周二（16日）再度发声，倡议转变黄金时代的惯性思维方式，同时“节衣缩食”和打造“战时氛围”，要求勤俭节约，杜绝浪费，做到该省的每一分钱都要省。

根据澎湃新闻报道，万科下发一份《关于万科集团总部“节衣缩食”和打造“战时氛围”的倡议》提出七项主要的工作要求，包括：转变黄金时代的惯性思维方式，在工作和决策中将经营理念贯穿始终；对不产生价值的动作和开支做减法，花小钱办大事；明确要实现的目标，形成行动方案并坚决执行；不给一线添乱，助力业务打赢；培养当家人意识，以身作则，自上而下形成示范效应；把握尺度，内外有别，既要让利益相关方感受舒服，也要关注员工的情绪；长期坚持，过程中及时复盘反思。

对于上述《倡议》内容，万科方面未予回应。

报道指出，该份《倡议》提到了具体的行动方案。《倡议》提出，强化自身工作技能，属于自己岗位的职责和工作，绝不假手于合作方或供应商完成，减少不必要的费用支出，导致损耗自身专业能力。

《倡议》要求，勤俭节约，杜绝浪费，从细节做起，从自己做起。比如，提前订票降低购票成本；综合价格优惠和时段选择舱位；依据性价比最优原则选择住宿酒店；日常工作中根据天气温度调整室温，人走关灯；总部与一线单位交流轻车简从，拒绝不必要的接送、宴请或伴手礼等，杜绝一线单位逢年过节给总部馈赠礼品或特产等。

《倡议》还提出，用经营思维逻辑推进工作，合理规划部门及个人的工作安排，减少人、财、物的重复消耗，开源节流，不断发掘工作中的“盈利点”。每一笔花出去的钱都应先思考和判断是否能够产生真实价值，对促进业务发展或提升工作效能是否有帮助，做到该省的每一分钱都要省，该赚的每一分钱都要赚。

比如，对公务用车，按照月平均加油量和出车次数进行整改，降低运行成本；食堂管理、下午茶等，可通过关注饭菜、下午茶水果剩余情况等对供给品类进行调整；内部会议选择自有场地，减少开支，坚持朴素办会，杜绝制作包括笔记本、文化衫等一次性会议物资。

《倡议》明确，在工作中明确目标和方向，充分做好准备工作，从容不迫，时刻准备打胜仗。例如，设置更明确、更有针对性的工作方向和目标，不盲目、不冒进。杜绝纸上谈兵，减少各类跨度长的研讨会；会议发言简明扼要直击重点，把控好会议时间、节奏、方向，开会有成果，会后有执行；在工作中活学活用管理工具推动工作进度，避免内卷和简单的重复。

《倡议》提出，保持对工作的热情和干劲，对不产生价值的事情做减法，以精益求精的态度“一次就把事情做对”，过程中养成反复思考、复盘总结的习惯。勤于总结，举一反三，积累经验，以史为鉴，善于发现。

同时，《倡议》还称，激励员工干事创业的热情，发挥员工自身主观能动性，以目标为导向，通过轻松、年轻化的方式传递企业文化、价值观，在尊重员工个性的前提下，做到赏罚分明，可感知，可激励。将万科文化、企业价值观、企业大白话等通过轻松诙谐的大白话趣味视频、文化海报张贴等营造易接受、可感知的战时氛围，注意宣导渠道和方式的巧妙性，避免给员工带来悲观或者被PUA的情绪。

广东省住房政策研究中心首席研究员李宇嘉称，2018年万科首先提出“活下去”，预示这个行业将发生重大的变革，前期扩张太快，杠杆加得比较多，搞资本运作不注重产品打造，粗放经营的开发商，后续一定会遇到很多困难。现在来看，万科的预言已经应验了，这更加体现了万科危机经营意识。此次，万科提出转变黄金时代的惯性思维方式，同样是企业面对当前市场环境的思考和应对。

