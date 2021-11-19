毕马威报告：中企在德有广泛市场机会

国际咨询巨头毕马威（KPMG）昨天（18日）公布的最新报告称，数字化、环境保护和可持续发展等大趋势，给中国企业在德国发展提供了广泛的市场机会。

据中新社报道，这份题为“2022商业目的地：德国”的报告是基于毕马威对360名企业首席财务官（CFO）的调查完成的。这些CFO代表着国际企业在德国境内的最大子公司（Inbounds），其中包括了30家中国企业的子公司。这项调查于2021年6月14日至8月16日进行。

报告显示，德国因其优秀的地理位置和独特的定位而获得中国投资者的青睐。尽管疫情仍在持续，但有43%德国境内的中资企业将他们的经济状况描述为“良好”甚至“非常好”。

57%的中资企业CFO预计其经济状况在短期内将进一步改善，53%的人对中期（5年左右）情况保持一致观点。43%德国境内的中资企业将德国评为支持欧盟创新的五大地区之一。

在各国企业中，中国企业将德国作为其欧洲总部（67%）的频率更高，与其在非欧洲国家的活动（60%）相比也是如此。该报告显示，中国企业在德国子公司的出口份额为55%，也是所有国家中最高的。

报告作者、毕马威德国国际业务管理合伙人格伦茨（Andreas Glunz）表示，德国是欧盟经济实力最强的国家，而且由于其作为商业目的地的整体评估非常好，以及德国位于欧洲中心的战略物流地位，对于那些希望进入欧盟和欧洲大陆市场的中国投资者来说，德国是一座“引路的灯塔”。他同时指出，中国企业是否会因为英国“脱欧”而增加在德国的投资仍有待观察。

“中国公司宁德时代和蜂巢能源在德国萨尔州和图林根州新建电池厂的数十亿欧元投资表明，中国投资者在德国绝对是受欢迎的。”针对德国对待中国投资的态度，格伦茨指出，如果中企打算从头开始在德国建立生产设施（即所谓“绿地投资”），投资于未来的技术并创造就业机会，那么它们显然会受到鼓励。“然而，毫无疑问，人们对并购的看法更为苛刻。”